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Общество

В Пензенской области рассмотрят вопрос о поощрении чиновников

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В понедельник, 26 сентября, на внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области планируется рассмотреть изменения в региональный закон о государственных должностях.

В частности, необходимо закрепить положения о поощрении и награждении лиц, замещающих государственные должности, за безупречное и эффективное исполнение обязанностей.

Поправки касаются гражданских служащих, находящихся в непосредственном подчинении у губернатора. Вопрос о премировании рассматривается по представлению руководителя аппарата губернатора и правительства области.

«Принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», - говорится в сопроводительных документах, размещенных на официальном сайте Заксобра.

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