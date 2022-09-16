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Общество

В Кузнецке стартовал отопительный сезон

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В пятницу, 16 сентября, в Кузнецке стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Сергей Златогорский.

В начале сентября предполагалось, что тепло во втором по величине городе Пензенской области начнут подавать после 20-го числа. Однако затем дата сдвинулась на более ранний срок.

С 16 сентября ресурс начнут подавать в первую очередь в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы - при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В жилые дома тепло придет после 20-го - ожидается, что к тому времени среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов.

В 2021 году отопительный сезон в Кузнецке стартовал 17 сентября.

Дата начала подачи тепла в Пензе пока не названа, хотя подготовка объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а также жилого фонда завершена.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Рады за Вас.

Гость||

и правильно, надо было в +30 включать. нечего газу сгорать впустую на границе

Гость||

Даешь душегубки в каждой квартире!


Имя: Гость
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