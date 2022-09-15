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Общество

В мэрии Пензы рассказали, будут ли включать отопление в ближайшие дни

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Техническая подготовка жилого фонда к началу отопительного сезона завершена. Об этом заявили в администрации Пензы в среду, 14 сентября.

«Теплоснабжающие компании отчитались, что гидравлические испытания по магистральным сетям выполнены, по квартальным опрессовку закончат 15 сентября», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Что касается объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, то, как утверждается, все они также готовы к предстоящей зиме.

Сейчас квартальные и внутридомовые системы заполняются химически очищенной водой.

В мэрии напомнили, что отопление будут включать при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Однако в ближайшие дни по прогнозу ожидается потепление, следовательно, подавать ресурс пока не станут.

«Воспользуйтесь благоприятными условиями и активизируйте работы по восстановлению благоустройства в местах разрытий. Основное внимание необходимо уделить участкам на автомагистралях и возле образовательных учреждений», - обратился заммэра Павел Якунин к руководителям ресурсоснабжающих компаний.

Между тем в Заречном отопительный сезон стартовал 13 сентября. Батареи потеплели в детских садах, школах, больнице и поликлиниках, а также в Доме детства и Доме ветеранов.

В Кузнецке к растопке приступят 16 сентября. Появление тепла в жилых домах ожидается после 20-го числа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

отопление будут включать при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов.
Чистопородная лапша на уши горожан. Такого норматива давно уж в природе нет. Или наша мэрия хочет сказать, что в Кузнецке, Заречном, Колышлее, где уже включили отопление, уже стоят морозы, а в Пензе по-прежнему лето?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако в ближайшие дни по прогнозу ожидается потепление, следовательно, подавать ресурс пока не станут.
Ура! И не надо так рано! Хоть немного дома от жары отдохнем.

А кому холодно - есть такое изобретение - обогреватель.

Гость||

Т плюс уже счет прислал на отопление нам за октябрь, сумма внушительная. Хотят аванс

Гость||

Гость писал(a):

Ура! И не надо так рано! Хоть немного дома от жары отдохнем.

А кому холодно - есть такое изобретение - обогреватель.

а потом километровый счёт за электричество?! по обогревателю в каждую комнату поставить?! Вы в своём уме???!!!

Гость||

Прогноз смотрели? +19

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2022 10:39|
Гость писал(a):
Гость|15.09.2022 10:43
Завыли первые дурачки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас квартальные и внутридомовые системы заполняются химически очищенной водой.
Поэтому не удивляйтесь возросшим счетам за отопление. Кроме того эта вода будет обладать улученной энергетикой, которая позволит снизить остроту заболеваний ковидом и другими заболеваниями. За это тоже придется дополнительно заплатить.

Гость||

садики и школы надо обязательно затопить,много детей заболело от холодных групп и классов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теплоснабжающие компании отчитались, что гидравлические испытания по магистральным сетям выполнены, по квартальным опрессовку закончат 15 сентября
ага верим, расскажите это жителям проспекта строителей и 5-виноградного проезда у которых горячей воды нет с июля

Гость||

В заречном Байдаров и ртом и жп хапает, там тарифы выше пензенских, вот и включили!


Имя: Гость
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