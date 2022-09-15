В мэрии Пензы рассказали, будут ли включать отопление в ближайшие дни

15.09.2022 | 10:18

Техническая подготовка жилого фонда к началу отопительного сезона завершена. Об этом заявили в администрации Пензы в среду, 14 сентября.

«Теплоснабжающие компании отчитались, что гидравлические испытания по магистральным сетям выполнены, по квартальным опрессовку закончат 15 сентября», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Что касается объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, то, как утверждается, все они также готовы к предстоящей зиме.

Сейчас квартальные и внутридомовые системы заполняются химически очищенной водой.

В мэрии напомнили, что отопление будут включать при понижении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Однако в ближайшие дни по прогнозу ожидается потепление, следовательно, подавать ресурс пока не станут.

«Воспользуйтесь благоприятными условиями и активизируйте работы по восстановлению благоустройства в местах разрытий. Основное внимание необходимо уделить участкам на автомагистралях и возле образовательных учреждений», - обратился заммэра Павел Якунин к руководителям ресурсоснабжающих компаний.

Между тем в Заречном отопительный сезон стартовал 13 сентября. Батареи потеплели в детских садах, школах, больнице и поликлиниках, а также в Доме детства и Доме ветеранов.

В Кузнецке к растопке приступят 16 сентября. Появление тепла в жилых домах ожидается после 20-го числа.