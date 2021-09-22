В Кузнецке начнут давать тепло в жилые дома

22.09.2021 | 13:33

В Кузнецке готовы начать отапливать жилой фонд. Пока ресурс поступает в школы, детские сады, социальные учреждения.

Вопрос подачи тепла обсуждали на совещании в администрации города во вторник, 21 сентября.

В настоящий момент большая часть жилого фонда получила паспорта готовности к отопительному сезону. Мэр Сергей Златогорский распорядился подключать ресурс в эти дома.

Планируется, что батареи в жилищах горожан потеплеют до конца текущей недели.

Как и в Пензе, постановление о начале отопительного сезона в Кузнецке было подписано 17 сентября. Однако в областном центре ресурс уже поступает в 80% жилых домов. Нагрелись батареи в соцучреждениях.