Общество

В Кузнецке назвали дату начала отопительного сезона

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Стало известно о начале отопительного сезона в Кузнецке. Дату озвучили во время оперативного совещания в местной мэрии во вторник, 13 сентября.

«Газ у нас заказан с 16-го числа для социальной сферы, 16-го числа можем приступать к растопке. А по населению надо по погоде смотреть», - сообщили главе администрации Сергею Златогорскому.

«По населению если мы включим, мы уже назад не выключим. Давайте хотя бы социалку. Сады, школы, больницы», - поручил он.

Таким образом, отопительный сезон стартует 16 сентября. В ближайшее время будет издано соответствующее постановление. Появление тепла в жилых домах ожидается после 20-го числа. По прогнозам, именно к этому времени среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов.

В прошлом году отопительный сезон в Кузнецке стартовал 17 сентября.

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Гость||

Зачем??? 22 градуса обещают. Погоду смотрели?

Гость||

Улицу топить опять? Не надо включать отопление так рано!


Имя: Гость
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