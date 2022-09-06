Озвучена примерная дата начала отопительного сезона в Кузнецке

06.09.2022 | 10:22

В понедельник, 5 сентября, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский озвучил ориентировочную дату начала отопительного сезона в городе.

«По прогнозам смотрю - все подходит к тому, что после 20 сентября будем затапливаться. Давайте выходить на высокий режим готовности», - распорядился мэр.

Он отметил, что в первую очередь отопление будет подаваться в социальные учреждения, школы, детсады, больницы.

В прошлом году отопительный сезон в Кузнецке стартовал 17 сентября. тепло в этом году решили включить досрочно из-за высокого уровня заболеваемости среди детей.