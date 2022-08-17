Общество

Обнародован срок сдачи в эксплуатацию цирка в Пензе

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На странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» жительница Пензы Эльвира П. вновь подняла тему строительства цирка.

Пензенский цирк строится с 2013 года. Изначально предполагалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет. Предполагалось, что работы завершатся в четвертом квартале 2022-го, однако после очередной отсрочки озвучили новый срок возможного открытия - 2023 год.

Ответ пензячке, желающей знать конкретную дату начала работы цирка, пришел с официальной страницы правительства Пензенской области.

В нем напоминается, что на объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, полностью построено здание механизированной парковки. На этапе завершения в основном здании цирка потребовалось проведение корректировки утвержденного проекта в связи с изменением отдельных градостроительных норм и правил.

«Росгосцирком заключено дополнительное соглашение к контракту на завершение работ по строительству. По данному контракту ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.

«Ну что ж, подождем еще до 31 декабря 2023 года. Столько лет прошло, уже осталось чуток. Мы же народ такой - нам что говорят, тому и верим!» - иронически отозвалась недоверчивая пензячка.

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Гость||

Дети школу закончили пока ждали цирка. Третий губернатор не может цирк построить. Клоуны хотят во дворцах быть, на свое настоящее место не хотят.

Гость||

Цирк достроят при следующем губернаторе!!!

Гость||

А может достроят при следующем президенте))

Гость||

Ваще никогда не достроят. Зачем цирк глупомордым?

Имя: Гость
Комментарий:

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