Культура

Минкульт о цирке: Работы были приостановлены на этапе завершения

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Во вторник, 11 января, пензенцы в очередной раз подняли тему недостроенного цирка, поинтересовавшись, когда же все-таки учреждение откроется. Свои сообщения они оставили на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram, но однозначного ответа так и не получили.

12-го числа людям написал представитель регионального министерства культуры и туризма.

«Росгосцирком заключен государственный контракт на реконструкцию здания. С начала строительства на объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, полностью построено здание механизированной парковки.

На этапе завершения работ в основном здании цирка потребовалось проведение корректировки утвержденного проекта в связи с изменениями отдельных градостроительных норм и правил. В 2021 году работы по корректировке проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы были выполнены. Заказчиком продлен срок исполнения государственного контракта, в соответствии с которым работы по строительству здания будут продолжены в 2022 году», - говорится в ответе.

Если ранее сообщалось, что объект планируется достроить в четвертом квартале 2022 года, то в данном случае сроки вообще не названы.

Возведение нового здания цирка после сноса старого длится с 2013 года. Изначально предполагалось построить его к 2014-му, но процесс затянулся.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свои сообщения они оставили на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram, но однозначного ответа так и не получили.
Там еще никто не получил ни одного однозначного ответа.

Гость||

Контракт продлен до конца 2023 года.

Гость||

И сколько бабла раздербанил?

Гость||

Во сколько стройка уже общалась в рубликах?

Гость||

Когда посадки будут?

Гость||

Цирк оказывает реконструировали как забавно

Гость||

Сажать пора давно уже

Гость||

У представителя регионального министерства культуры и туризма фамилия и должность есть?

Гость||

Походу сносить его будут

Гость||

Ждите глупомордые. Ждите. Вы по улицам не ходите? ТВ не смотрите? Включите ОРТ там бесплатный цирк.

Гость||

Гость писал(a):

Ждите глупомордые. Ждите. Вы по улицам не ходите? ТВ не смотрите? Включите ОРТ там бесплатный цирк.
Спасибо, о великий умнолицый и светлоликий гуру. Что бы мы без вас делали?

Имя: Гость
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