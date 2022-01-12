Минкульт о цирке: Работы были приостановлены на этапе завершения

12.01.2022 | 11:51

Во вторник, 11 января, пензенцы в очередной раз подняли тему недостроенного цирка, поинтересовавшись, когда же все-таки учреждение откроется. Свои сообщения они оставили на странице губернатора Олега Мельниченко в Instagram, но однозначного ответа так и не получили.

12-го числа людям написал представитель регионального министерства культуры и туризма.

«Росгосцирком заключен государственный контракт на реконструкцию здания. С начала строительства на объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, полностью построено здание механизированной парковки.

На этапе завершения работ в основном здании цирка потребовалось проведение корректировки утвержденного проекта в связи с изменениями отдельных градостроительных норм и правил. В 2021 году работы по корректировке проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы были выполнены. Заказчиком продлен срок исполнения государственного контракта, в соответствии с которым работы по строительству здания будут продолжены в 2022 году», - говорится в ответе.

Если ранее сообщалось, что объект планируется достроить в четвертом квартале 2022 года, то в данном случае сроки вообще не названы.

Возведение нового здания цирка после сноса старого длится с 2013 года. Изначально предполагалось построить его к 2014-му, но процесс затянулся.