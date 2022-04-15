Назван новый срок сдачи в эксплуатацию пензенского цирка

15.04.2022 | 14:39

В Пензастате назвали новую дату введения в эксплуатацию цирка, строительство которого ведется на протяжении нескольких лет.

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.

Пензастат подготовил материал ко Всемирному дню цирка, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля.

«В 1873 году в г. Пензе братья Никитины на берегу Суры открыли первый стационарный цирк «Ледяной дворец». Следующее здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году и просуществовало до Гражданской войны.

В 1920-1950 годах цирковые представления в Пензе проходили во временных постройках и цирках-шапито. В 1933 году был отстроен цирк «Красногвардеец», но здание снесено в 1959 году. Новое стационарное капитальное здание цирка открыло свои двери в 1965 году», - рассказали статистики.

Они напомнили, что летом 2011-го цирк закрыли на реконструкцию, а в декабре 2012-го почти полностью демонтировали.

«Ввести в эксплуатацию новое здание планируется в 2023 году. Согласно проекту, в зрительном зале будет 1 400 мест. Готовность сооружения на конец 2021 года составила 78,7%», - сообщили в Пензастате.

Возведение цирка длится с 2013 года. Сроки его сдачи переносили бессчетное число раз. Изначально планировалось построить здание к 2014-му, но процесс затянулся. В ноябре 2018-го был объявлен новый срок - 20 декабря 2021 года.

Однако в конце мая 2021 года генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что завершение строительства цирка в Пензе запланировано на 2022 год.

Росгосцирк объяснил смещение сроков дополнительными работами, которые необходимо выполнить в связи с тем, что в 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных.

В июле 2021-го было заявлено, что сдачу цирка в эксплуатацию тормозит дополнительная экспертиза, потребовавшаяся после проведения монолитных работ по усилению строительных конструкций и элементов. Возведение было приостановлено на этапе завершения.

В декабре 2021-го представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства уточнил: «В настоящее время готовится заявка на размещение государственного заказа. После проведения аукциона и выбора подрядной организации строительно-монтажные работы будут возобновлены».