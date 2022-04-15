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Общество

Назван новый срок сдачи в эксплуатацию пензенского цирка

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В Пензастате назвали новую дату введения в эксплуатацию цирка, строительство которого ведется на протяжении нескольких лет.

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.

Пензастат подготовил материал ко Всемирному дню цирка, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля.

«В 1873 году в г. Пензе братья Никитины на берегу Суры открыли первый стационарный цирк «Ледяной дворец». Следующее здание для цирковых выступлений различных трупп появилось в городе в 1906 году и просуществовало до Гражданской войны.

В 1920-1950 годах цирковые представления в Пензе проходили во временных постройках и цирках-шапито. В 1933 году был отстроен цирк «Красногвардеец», но здание снесено в 1959 году. Новое стационарное капитальное здание цирка открыло свои двери в 1965 году», - рассказали статистики.

Они напомнили, что летом 2011-го цирк закрыли на реконструкцию, а в декабре 2012-го почти полностью демонтировали.

«Ввести в эксплуатацию новое здание планируется в 2023 году. Согласно проекту, в зрительном зале будет 1 400 мест. Готовность сооружения на конец 2021 года составила 78,7%», - сообщили в Пензастате.

Возведение цирка длится с 2013 года. Сроки его сдачи переносили бессчетное число раз. Изначально планировалось построить здание к 2014-му, но процесс затянулся. В ноябре 2018-го был объявлен новый срок - 20 декабря 2021 года.

Однако в конце мая 2021 года генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил, что завершение строительства цирка в Пензе запланировано на 2022 год.

Росгосцирк объяснил смещение сроков дополнительными работами, которые необходимо выполнить в связи с тем, что в 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных.

В июле 2021-го было заявлено, что сдачу цирка в эксплуатацию тормозит дополнительная экспертиза, потребовавшаяся после проведения монолитных работ по усилению строительных конструкций и элементов. Возведение было приостановлено на этапе завершения.

В декабре 2021-го представитель регионального министерства строительства и дорожного хозяйства уточнил: «В настоящее время готовится заявка на размещение государственного заказа. После проведения аукциона и выбора подрядной организации строительно-монтажные работы будут возобновлены».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.
Не верю...

Гость||

Срок сдачи цирка горизонту подобен...

Гость||

В принципе можете не торопиться. Уже 3 е десятилетие такой цирк в стране идёт повсюду. Каждый день

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.
А-ха-ха! Не смешите мои подковы...

Гость||

При следующем губернаторе? Позорище! 3 губернатора не смогли построить то, что по сроке сдачи было у бочкарева?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.
Росгосцирк оставил Пензу без цирка!

Гость||

Гость писал(a):

При следующем губернаторе? Позорище! 3 губернатора не смогли построить то, что по сроке сдачи было у бочкарева?
Какой-же ты идиот... Не строит губернатор цирк.

Гость||

Строили цирк может (лично) не они? Вопрос в том, кто разворовывает выделяемый бюджет для этого "проклятого" цирка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.
Т.е. 2023-й квартал 2022 года? Какое-то новое время исчисления? :-)

Гость||

Гость писал(a):

Видимо ты строишь идиотище?
Идиотище - ты.

Прекращай фантазировать.

Заказчик строительства, собственник и учредитель Пензенского государственного цирка им. Терезы Дуровой - Росгосцирк.

Для совсем тупого пояснение: ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Ворует то кто, из бюджета цирка? Господин, всезнающий?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если раньше сроком сдачи учреждения считался четвертый квартал 2022 года, то теперь - 2023-й.
По тексту - 2023(ий) квартал 2022(го) года. Это в точку.

Гость||

Строим не мы, территория стройки цирка в пензе наша, деньги не воруем и самое главное, что здесь местная власть не при чем? Вот чудеса то?

Гость||

Позорище! Ворьё! Когда же вы нажрётесь уже

Имя: Гость
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