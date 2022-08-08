«Термодом» продолжил традицию новоселий в сданных домах

08.08.2022 | 17:20

Строительный холдинг «Термодом» не просто возводит дома и целые поселения для комфортной жизни, но и настраивает новоселов на дружеские отношения друг с другом. Для этого после сдачи каждого комплекса силами «Термодома» организуется празднование.

Командные соревнования, музыка, танцы, аниматоры, розыгрыш подарков, много воздушных шаров и огромный торт с изображением нового дома - все это приготовили для новоселов жилого комплекса «Жемчужный» в Пензе, построенного «Термодомом».

«Очень приятно и неожиданно. От «Термодома» пришло оповещение с приглашением на праздник - и вот мы здесь. Ребенок веселится, а мы готовимся к переезду в новую квартиру, о которой давно мечтали», - поделилась впечатлениями новосел Татьяна Федорова.

Новоселье - одна из обязательных и приятных традиций, которую «Термодом» воплощает уже много лет и продолжит реализовывать в своих следующих проектах.

Прямо сейчас холдинг строит жилые дома и в Пензе, и в Городе Спутнике. Познакомиться с проектами можно в офисах продаж или по телефонам 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом-оптима», «Термодом-профи», «Созвездие», «Созвездие 2», «Термодом-инвест», «Термодом-новин», «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Парк Рояль». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.