ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» примет на работу специалистов

04.08.2022 | 11:03

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» примет на работу:

1) оператора дистанционного обслуживания (заработная плата от 22 000 рублей).

Должностные обязанности: прием входящих звонков. Обработка звонков от клиентов по всем услугам, оказываемым обществом, решение их проблем. Звонки потенциальным клиентам (холодные или теплые). Взаимодействие с другими отделами общества. Подготовка отчетности.

Требования к кандидату: правильная и четкая речь, компьютерная грамотность, образование среднее профессиональное, стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность;

2) контролера газового хозяйства 3-го разряда (заработная плата от 18 000 рублей).

Должностные обязанности: снимать показания расходомеров и ротационных счетчиков при работе оборудования. Регулировать напорные задвижки. Производить пломбирование задвижек на байпасе узла замера расхода газа. Устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемых контрольно-измерительных приборов.

Требования к кандидату: профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, без требований к опыту практической работы), стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.

Данная вакансия необходима в отделениях:

- Пензенское отделение (г. Пенза, ул. Держинского, 42, тел. (841-2) 66-04-90),

- Пачелмский участок Каменского отделения (р. п. Пачелма, ул. Комсомольская, 70, тел.: (841-52) 2-24-58, (841-56) 7-38-40),

- Белинский участок Каменского отделения (г. Белинский, ул. Шуваева, 122, тел.: (841-53) 2-13-03, (841-56) 7-38-40),

- Городищенский участок Никольского отделения (г. Городище, ул. Московская, 98, тел.: (841-58) 3-30-87, (841-65) 4-28-85),

- Земетчинский участок Нижнеломовского отделения (р. п. Земетчино, ул. Лермонтова, 15, тел.: (841-55) 2-30-24, (841-54) 4-17-20),

- Нижнеломовский участок Нижнеломовского отделения (г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123, тел. (841-54) 4-17-20),

- Башмаковский участок Нижнеломовского отделения (р. п. Башмаково, ул. Титова, 1, тел.: (841-43) 4-15-77, (841-54) 4-17-20),

- Колышлейский участок Сердобского отделения (п. г. т. Колышлей, ул. Московская, 1, тел.: (841-46) 2-11-39, (841-67) 2-25-21),

- Бековский участок Сердобского отделения (р. п. Беково, ул. Революционная, 1а, тел.: (841-41) 5-81-39, (841-67) 2-25-21).

По всем возникающим вопросам звонить по номеру (841-2) 94-44-21;

3) оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 3-го разряда (заработная плата от 18 000 рублей).

Должностные обязанности: ведение документов по учету абонентов газового хозяйства; ведение документов по расчетам с абонентами; информационно-консультационное обслуживание абонентов.

Требования к кандидату: профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих), стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность. Требования к опыту практической работы: не менее 1 года по профессии «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда».

Данная вакансия необходима в отделениях:

- Пензенское отделение (г. Пенза, ул. Держинского, 42, тел. (841-2) 66-04-90),

- Нижнеломовский участок Нижнеломовского отделения (г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123, тел. (841-54) 4-17-20).