В пензенской городской поликлинике появился врач редкой специальности

06.09.2024 | 14:46

В пензенском ГБУЗ «Городская поликлиника» впервые появился сурдолог - специалист по нарушениям слуха.

Врач работает в поликлинике № 14 (Стасова, 7). Расписанием предусмотрена как первая, так и вторая смена.

Попасть на прием можно по предварительной записи. Ее проводит оториноларинголог или терапевт.

«Основные жалобы, обращенные к врачу-сурдологу, - это снижение слуха, шум в ушах. Также в кабинете врача-сурдолога можно пройти аудиометрию, импедансометрию, отоакустическую эмиссию (ОАЭ)», - сообщили в организации здравоохранения.

В январе 2023 года житель Пензенской области рассказал о невозможности записаться к сурдологу. Разгневанный пациент пригрозил пожаловаться в прокуратуру на нарушение его прав на бесплатную медицинскую помощь.