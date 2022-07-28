Часть жителей Пензы выступают за новое введение масочного режима

28.07.2022 | 09:38

Четверть жителей Пензы (24%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob, проведенном 26 июля, высказались за ношение масок в условиях роста заболеваемости COVID-19.

Против введения масочного режима высказались 49% респондентов.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (28% против 23% среди мужчин). Жители Пензы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (32 и 16% соответственно).

Среди тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции 6 и менее месяцев назад, за ношение масок высказались 3 из 10.

Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах среди антипрививочников (14%).

Обязательный масочный режим был введен в Пензенской области 30 апреля 2020 года, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Игнорирование средств индивидуальной защиты наказывалось штрафами.

Пензенцы неоднократно просили отменить эту меру. 31 мая 2022-го было принято соответствующее решение. С этого времени использовать маски в общественных местах рекомендуется лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, перечень которых был определен ранее.