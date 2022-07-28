Общество

Часть жителей Пензы выступают за новое введение масочного режима

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Четверть жителей Пензы (24%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob, проведенном 26 июля, высказались за ношение масок в условиях роста заболеваемости COVID-19.

Против введения масочного режима высказались 49% респондентов.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (28% против 23% среди мужчин). Жители Пензы моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет (32 и 16% соответственно).

Среди тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции 6 и менее месяцев назад, за ношение масок высказались 3 из 10.

Меньше всего готовых вернуться к ношению СИЗ в общественных местах среди антипрививочников (14%).

Обязательный масочный режим был введен в Пензенской области 30 апреля 2020 года, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Игнорирование средств индивидуальной защиты наказывалось штрафами.

Пензенцы неоднократно просили отменить эту меру. 31 мая 2022-го было принято соответствующее решение. С этого времени использовать маски в общественных местах рекомендуется лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, перечень которых был определен ранее.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Я в пандемию на жопу маску одевал

Гость||

Для чего проводили этот опрос? Готовят население к введению масочного режима?

Гость||

сами носите эти намордники

Гость||

Одобрямсы одобряют и готовы оплатить штрафы

Гость||

отправьте этих людей на карантин, им так будет безопаснее, а не заставлять намордники на людей надевать

Гость||

принявших участие в опросе сервиса SuperJob

______

А на порнхабе они опрос не провели?

Гость||

Кому свербит, пусть те и ходят с баранотряпками. Не надо навязывать это бесполезное дерьмо всем остальным.

Гость||

Радует что дебилов всего лишь четверть населения.

Гость||

Тряпка на морде ни от чего не спасает. Пик "заболеваемости" фейковирусной простудой как раз приходился на баранотряпочный режим.

Гость||

четверть населения

______

Нет, не населения, а пользователей указанного малоизвестного сайтика

Гость||

Окна Овертона в действии. 3 года назад на предложение надеть маску только пальцем у виска покрутили бы. А теперь куча сторонников. Вот и носите их сами, других не трогайте.

Гость||

Гость писал(a):

Я в пандемию на жопу маску одевал
Ты перепутал. Твоя пандемия называлась поносом, а маска была памперсом. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

Радует что дебилов всего лишь четверть населения.
Это конкретно в этом вопросе. Другие еще просто недостаточно замотивированы.

По другим темам и в целом - дебилов гораздо больше.

Не благодари.

Гость||

пора бы уже писать в прокуратуру на этот пензинформ

они чисто заслужили Федеральный закон № 32-ФЗ 2022

Гость||

Заболеваемость сейчас небольшая, маски всем надоели хуже горькой редьки. Сейчас народу дружнее нужно держаться, три года нас изолировали друг от друга, отменяли самое святое-парад на день победы! Проверить срочно этот Super Job, ладно роспотреб распорядиться, но то что люди этого хотят, это ложь и провокация от иноагентов.

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Имя: Гость
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