Пензенские купальщики рискуют жизнью на диком пляже

28.06.2022 | 14:05

В понедельник, 27 июня, в Пензе прошел очередной рейд по пляжам. На этот раз объектом стала дикая зона отдыха на берегу Суры в микрорайоне КПД.

Жаркая погода привлекает сюда пензенцев с близлежащих улиц. Несмотря на то что купание в этом месте запрещено, они лезут в воду на собственный страх и риск.

«Данный пляж является стихийным, несанкционированным. На объекте нет дежурных спасателей и медицинских работников, которые могут оказать экстренную помощь в случае необходимости», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Участники рейда провели с отдыхающими инструктаж о мерах безопасности, напомнили о том, что дети могут находиться у воды только в сопровождении взрослых, и раздали информационные листовки.

С начала купального сезона в Пензенской области произошло уже несколько трагедий, в том числе с несовершеннолетними.

19 июня в Пензе на пляже, расположенном на улице Антонова (микрорайон ГПЗ), погибла 14-летняя девочка. Вместе со сверстницей она зашла в воду, при этом обе не умели плавать. Одна из девочек, когда свело ноги, сумела догрести руками до берега, вторая скрылась под водой и больше не появилась на поверхности.

После этой трагедии городские власти предложили привлечь к дежурствам на пляжах студентов и членов городского совета отцов, а спасатели - активнее штрафовать за пьяное купание.

26 июня произошла еще одна трагедия: на турбазе близ станции Никоново в Городищенском районе утонул 17-летний юноша. Выпускник 11-го класса вместе с родителями и другими ребятами приехал отпраздновать окончание школы. Не умевший плавать подросток прыгнул с пирса в воду и не выплыл. По предварительным данным, мальчик мог оказаться в воде из-за неосторожности одноклассника.