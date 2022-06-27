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Происшествия

Прыгнул с пирса: появились подробности трагедии с подростком

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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова опубликовала информацию о юноше, который погиб 26 июня.

«Печальное событие в г. Сурске. Утонул 17-летний парень, только что получивший аттестат о полном среднем образовании. Торжественно, эмоционально, в дружной обстановке прошел выпускной в школе. На другой день родители решили вместе с детьми на базе отдыха еще раз поздравить их с окончанием школы. Все было хорошо и замечательно», - так начинается пост детского омбудсмена.

В итоге молодой человек утонул в реке Суре на глазах у одноклассников.

«Он не умел плавать. Но, как и другие мальчишки, он прыгнул с пирса в воду, где глубина достигала более 5 метров. Попытки друзей вытащить его оказались безрезультатными. Прибежавшие отцы и охранники, а затем и вызванные водолазы не смогли отыскать его в воде. И только 27 июня вновь прибывшие водолазы обнаружили тело погибшего», - добавила Елена Столярова.

По ее словам, среди родителей не было опытных организаторов мероприятий с несовершеннолетними, поэтому никому и в голову не пришло обследовать территорию базы и опасный водоем.

«Вопросы к тем, кто сдавал в аренду базу по договору с родителями: было ли предусмотрено в договоре, на какой территории могут находиться дети, а на какую территорию и объекты им заходить нельзя; на кого были возложены обязанности по осуществлению контроля за нахождением детей на территории базы отдыха: на отцов или на охранников базы; кто должен был ограничить проход детей к бане, пирсу и водоему?

Конечно, правоохранительные органы найдут ответы на эти вопросы. Но необходимо законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности нахождения несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей», - говорится в окончании поста.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Трагедия.Всем родителям :уметь плавать-это базовый навык, как ходить, сидеть.Почему не учите детей? Что ни случай -так ребенок не умел плавать.

Гость||

Почему ребенок не умел плавать?

Гость||

Гость писал(a):

Почему ребенок не умел плавать?
Причина трагедии не это.

Гость||

Там омуток коварный, даже если умеешь плавать - опасно

Гость||

Народ загульный, только бы гулять, по поводу, без повода. А ведь каждый такой праздник заканчивается трагедией или неприятностями. Где спиртное там слезы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он не умел плавать. Но, как и другие мальчишки, он прыгнул с пирса в воду, где глубина достигала более 5 метров
Тут с головушкой проблемы на лицо.

Гость||

Гость писал(a):

Тут с головушкой проблемы на лицо.
У тебя - 100%.

Гость||

Кабельский и Карпова разворовали деньги на детский спорт.

Гость||

Вот уже до чего эти гулянки доводят. Мрак какой-то.

Гость||

Гость писал(a):

Кабельский и Карпова разворовали деньги на детский спорт.
Они не при чем, их заставляли экстремисты.

Гость||

Гость писал(a):

Но, как и другие мальчишки, он прыгнул с пирса в воду
Все прыгнули, и он прыгнул

Гость||

В Сурске есть база отдыха?

Гость||

Причем тут спиртное вообще...? Любят же люди вставить свои две копейки. Соболезнования родителям, терпения пережить такое горе. Очень положительная семья, верующие. Не пьющие. Нелепая трагедия. Лишь один вопрос, почему собственниками базы отдыха не предусмотрено огородить проход к водоему, не предназначенному для купания. Ведь если база отдыха строится вблизи водоема,в него непременно нырнут.

Гость||

Соболезнования родным и близким.

Гость||

Гость писал(a):

Кабельский и Карпова разворовали деньги на детский спорт.

Они не при чем, их заставляли экстремисты.

Пытали?

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Имя: Гость
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