Прыгнул с пирса: появились подробности трагедии с подростком

27.06.2022 | 16:20

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова опубликовала информацию о юноше, который погиб 26 июня.

«Печальное событие в г. Сурске. Утонул 17-летний парень, только что получивший аттестат о полном среднем образовании. Торжественно, эмоционально, в дружной обстановке прошел выпускной в школе. На другой день родители решили вместе с детьми на базе отдыха еще раз поздравить их с окончанием школы. Все было хорошо и замечательно», - так начинается пост детского омбудсмена.

В итоге молодой человек утонул в реке Суре на глазах у одноклассников.

«Он не умел плавать. Но, как и другие мальчишки, он прыгнул с пирса в воду, где глубина достигала более 5 метров. Попытки друзей вытащить его оказались безрезультатными. Прибежавшие отцы и охранники, а затем и вызванные водолазы не смогли отыскать его в воде. И только 27 июня вновь прибывшие водолазы обнаружили тело погибшего», - добавила Елена Столярова.

По ее словам, среди родителей не было опытных организаторов мероприятий с несовершеннолетними, поэтому никому и в голову не пришло обследовать территорию базы и опасный водоем.

«Вопросы к тем, кто сдавал в аренду базу по договору с родителями: было ли предусмотрено в договоре, на какой территории могут находиться дети, а на какую территорию и объекты им заходить нельзя; на кого были возложены обязанности по осуществлению контроля за нахождением детей на территории базы отдыха: на отцов или на охранников базы; кто должен был ограничить проход детей к бане, пирсу и водоему?

Конечно, правоохранительные органы найдут ответы на эти вопросы. Но необходимо законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности нахождения несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей», - говорится в окончании поста.