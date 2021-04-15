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Общество

В Кузнецке завершился отопительный сезон

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В среду, 14 апреля, в Кузнецке жилищно-эксплуатационным организациям рекомендовано прекратить подачу теплоносителя в систему центрального отопления жилищного фонда.

Отключение детских садов и школ, организаций культуры, здравоохранения и социальной защиты проводится по письменному заявлению потребителей.

При отключении отопления подача горячей воды сохранится, сообщили в пресс-службе администрации города.

Подготовка к новому отопительному сезону пройдет в прежнем режиме: будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей и текущий ремонт на ТЭЦ-3.

В Пензе к завершению подачи тепла приступили 14 апреля, а в Заречном - 13-го.

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