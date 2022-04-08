В ТЦ «Олимп» состоялось праздничное открытие нового «Скидкино»

08.04.2022 | 17:16

В торговом центре «Олимп» приступил к работе магазин «Скидкино». Познакомиться с ассортиментом и сделать запас продуктов сюда пришли жители Арбекова.

«Очень удобно, что магазин здесь открылся. У нас не было продуктового в шаговой доступности, переходили через дорогу. Здесь выбор товаров гораздо больше, чем в других магазинах нашего района. И цены пониже», - сделала вывод домохозяйка Любовь Павловна.

Помимо продуктов питания, она отметила отдел промтоваров: «Большой выбор домашнего текстиля, красивая и недорогая посуда, живые цветы и все, чтобы за ними ухаживать. Приду сюда еще раз, чтобы все внимательно изучить», - добавила местная жительница.

По случаю праздничного открытия дискаунтер «Скидкино» предложил покупателям товары по акции: до 9 апреля бедро куриное можно купить за 139,90, а яйца к Пасхе - по 4,90.

За покупку на сумму от 1 000 рублей в чеке все гости «Скидкино» получили приятные подарки.

Как всегда, большой интерес покупателей вызвал цех охлажденной продукции. Здесь огромный выбор колбас, мяса, рыбы, овощей и молочной продукции. У входа можно взять теплые пледы, которые помогут не замерзнуть и сделать все необходимые покупки.

Еще одна особенность «Скидкино» - кабинет директора, расположенный в торговом зале. Он находится рядом с кассами и организован по системе открытого офиса: людям видно, чем занимается руководитель, а тот, в свою очередь, наблюдает за ситуацией в зале. Это новшество - дань уважения к покупателям, которые получают возможность решать все возникающие вопросы напрямую с руководителем.

«Скидкино» нам нужен. Мясо взяла подешевле, картошку. Вот сейчас еще и подарок к ужину дадут!» - отметила жительница Арбеково Валентина.

Рост числа современных городских дискаунтеров обусловлен естественными процессами. Спрос на такие магазины у населения возрастает, поскольку это хорошая возможность сэкономить на фоне дорожающих товаров и невысоких доходов. Следуя запросу населения, «Скидкино» будет и дальше развивать сеть, открывая новые отделения не только в Пензе, но и в районах области.