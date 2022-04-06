Мэрия Пензы ответила, ждать ли капремонта улицы Байдукова

06.04.2022 | 09:47

Улица Байдукова в Пензе пользуется печальной известностью: горожане называют ее самой разбитой.

Зимой автомобили застревали в снежных колеях, причем не только легковые, но и грузовые. С наступлением тепла дорога превратилась в реку. «Дорогу смыло, машины тонут. Власти, SOS», - писали люди в соцсетях.

Снимки застрявшей в лужах техники регулярно появляются в интернете. Одну из автолюбительниц пришлось вытаскивать из салона с помощью трактора.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» попросила администрацию города рассказать, когда же на Байдукова наведут порядок. Как выяснилось, надеяться на то, что ситуация кардинальным образом изменится в лучшую сторону, не приходится.

«Бюджетом города Пензы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога по ул. Байдукова, г. Пенза» не предусмотрены. В рамках контракта на содержание улично-дорожной сети города силами МУП «Пензадормост» проводятся работы по поддержанию в проезжем состоянии дорожного полотна ул. Байдукова путем отсыпки щебеночными материалами с последующим грейдированием», - говорится в ответе, подписанном заместителем главы администрации Павлом Якуниным.

Проектно-сметную документацию на ремонт Байдукова разработали еще в 2019 году, однако улицу так и продолжают засыпать щебнем.