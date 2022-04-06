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Общество

Мэрия Пензы ответила, ждать ли капремонта улицы Байдукова

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Улица Байдукова в Пензе пользуется печальной известностью: горожане называют ее самой разбитой.

Зимой автомобили застревали в снежных колеях, причем не только легковые, но и грузовые. С наступлением тепла дорога превратилась в реку. «Дорогу смыло, машины тонут. Власти, SOS», - писали люди в соцсетях.

Снимки застрявшей в лужах техники регулярно появляются в интернете. Одну из автолюбительниц пришлось вытаскивать из салона с помощью трактора.

Редакция сетевого издания «ПензаИнформ» попросила администрацию города рассказать, когда же на Байдукова наведут порядок. Как выяснилось, надеяться на то, что ситуация кардинальным образом изменится в лучшую сторону, не приходится.

«Бюджетом города Пензы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования на реконструкцию объекта «Автомобильная дорога по ул. Байдукова, г. Пенза» не предусмотрены. В рамках контракта на содержание улично-дорожной сети города силами МУП «Пензадормост» проводятся работы по поддержанию в проезжем состоянии дорожного полотна ул. Байдукова путем отсыпки щебеночными материалами с последующим грейдированием», - говорится в ответе, подписанном заместителем главы администрации Павлом Якуниным.

Проектно-сметную документацию на ремонт Байдукова разработали еще в 2019 году, однако улицу так и продолжают засыпать щебнем.

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Гость||

Помечтали и хватит-пора в реальность-относится к тем, кто ездит по этой дороге...Резиновые сапоги-500р в магазине-и в путь!

Гость||

Там куча оптовых строительных магазинов и поэтому фуры все время разбивают дорогу. Могли бы эти комерсы скинуться и сделать хорошую дорогу. И нечего талдычить что типа мы дорожный налог платим. Там такой трафик грузовой что ни одним налогом не покроешь. Машины бы хоть пожалели. На ремонт их куда больше платите, жмоты.

Гость||

Кому нужна эта дорога - ПУСТЬ И ПЛАТЯТ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.04.2022 10:57|

Кому нужна эта дорога - ПУСТЬ И ПЛАТЯТ.

да в Пензе всегда так, кому что нужно от чинуш не добиться, пока сам не сделаешь... тогда зачем вообще эти чинуши нужны??? их и кормим и поем, а они только отговорки...

Гость||

Когда ликвидируют стихийную парковку на Байдукова?

Имя: Гость
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