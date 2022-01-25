Вечный бардак: колеи на ул. Байдукова стали испытанием для водителей

25.01.2022 | 15:32

Пензенские автомобилисты сообщили в социальной сети Instagram о том, что на улице Байдукова колеи растут на глазах.

Пост появился во вторник, 25 января.

Колеи на проезжей части появились из-за утечки у дома № 66. Комментаторы отметили, что ЧП случилось еще в понедельник. Прошли сутки, однако ситуация не изменилась.

«А глубже на Байдукова еще больший треш! Там вообще ехать невозможно. Вся эта картина была и в понедельник. Но наступил вторник, потоп только увеличился», - пожаловалась пользовательница.

Образовавшие глубокие колеи стали причиной обострения ситуации на дороге, не все автомобилисты смогли преодолеть улицу Байдукова без ДТП. Так, около 14:30 очевидец сфотографировал две легковушки, по всей видимости оказавшиеся в плену льда.

«Сколько в Пензе живу, уже лет 25, всегда самая разбитая улица!», «Вечный бардак на этой улице», - высказались комментаторы.

Байдукова печально известна своими ямами и дефектами в покрытии. Зачастую там трудно проехать даже грузовикам, а в сырую погоду опасные изъяны от автомобилистов скрывают большие лужи.

Ремонтировать улицу намереваются давно. Однако сроки реконструкции не определены до сих пор. Пока имеется лишь проектно-сметная документация. Бюджетные ассигнования на работы в 2022 и 2023 годах не предусмотрены.

Фото instagram.com/sova_penza_avto.