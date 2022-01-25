Сетевое издание|18+|Вторник|25 янв 2022|16:18
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Глас народа

Вечный бардак: колеи на ул. Байдукова стали испытанием для водителей

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Пензенские автомобилисты сообщили в социальной сети Instagram о том, что на улице Байдукова колеи растут на глазах.

Пост появился во вторник, 25 января.

Колеи на проезжей части появились из-за утечки у дома № 66. Комментаторы отметили, что ЧП случилось еще в понедельник. Прошли сутки, однако ситуация не изменилась.

«А глубже на Байдукова еще больший треш! Там вообще ехать невозможно. Вся эта картина была и в понедельник. Но наступил вторник, потоп только увеличился», - пожаловалась пользовательница.

Образовавшие глубокие колеи стали причиной обострения ситуации на дороге, не все автомобилисты смогли преодолеть улицу Байдукова без ДТП. Так, около 14:30 очевидец сфотографировал две легковушки, по всей видимости оказавшиеся в плену льда.

«Сколько в Пензе живу, уже лет 25, всегда самая разбитая улица!», «Вечный бардак на этой улице», - высказались комментаторы.

Байдукова печально известна своими ямами и дефектами в покрытии. Зачастую там трудно проехать даже грузовикам, а в сырую погоду опасные изъяны от автомобилистов скрывают большие лужи.

Ремонтировать улицу намереваются давно. Однако сроки реконструкции не определены до сих пор. Пока имеется лишь проектно-сметная документация. Бюджетные ассигнования на работы в 2022 и 2023 годах не предусмотрены.

Фото instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

Водила на мустанге явно оторван от реальности

Гость||

Обратитесь к депутату, за кого голосовали, поможет.

Гость||

На этой улице одни частные конторки, фуры гружённые разбираю дорогу, так сделали бы сами для себя, или жадность душит)))))) да, только не надо гавкать про то что налоги платите, знаем мы как вы их платите)))))

Имя: Гость
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