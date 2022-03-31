Пензенцы поделились фото «самой разбитой улицы»

31.03.2022 | 16:43

В четверг, 31 марта, пензенские водители вновь пожаловались на состояние проезжей части на улице Байдукова.

К постам они прикрепили снимки «утонувших» в лужах легковушек.

«На Байдукова утонул джип. Время 10:50. Будьте аккуратнее, по возможности объезжайте эту улицу», - порекомендовал автор первого сообщения.

Во втором посте появились снимки застрявшего в луже автомобиля Hyundai. «Дорога на Байдукова продолжает нас радовать», - отметил автор.

С приходом тепла и таянием снега пензенцы все чаще жалуются в постах в социальных сетях и на страницах губернатора на эту улицу. Они указывают, что дороги там нет, застрять рискуют даже грузовые автомобили.

В администрации областного центра обещали провести работы по грейдированию. Об улучшениях ситуации на Байдукова автомобилисты не сообщали.

«Тут сплошная лужа на всю проезжую часть, объехать ее невозможно. Передвигаешься как сапер», «Это не дорога, а ужас какой-то. Администрация, ау! Хоть щебнем засыпьте ее, что ли», «Самая разбитая улица Пензы с крупными организациями, а дороги как не было так и нет», - написали про улицу Байдукова водители.

Фото 1 Сергея Прибрюхова, vk.com/sova_penza, фото 2 и 3 vk.com/sova_penza.