Коммунальщики продолжают бороться со снегом, а пензенцы - жаловаться

24.01.2022 | 11:56

Пензенцы продолжают жаловаться на нечищеные тротуары. Очередное критическое замечание поступило от жителя Гидростроя.

«Пешеходная дорога мимо магазина Тоцкого к школе № 20, идти очень тяжело и страшно. Много снега, а внизу гололед. Люди падают. Неужели так можно?» - написал пользователь в соцсети, имея в виду улицу Пушанина.

Между тем, по информации МУП «Пензадормост», за выходные с городских улиц вывезли более 11 000 кубометров снега.

Коммунальщики работали на Привокзальной площади станции Пенза-I, улицах Пролетарской, Транспортной, Парковой, Тарханова, Автономной, Урицкого, Суворова, Кирова, Плеханова, Пушкина, Хорошей, Карпинского, Лермонтова, Ленина, Терновского, в Горбатом переулке, чистили дорогу на Ахуны и другие объекты.

Улицы Пушанина среди них нет.

«Районные администрации организовали расчистку въездов в жилищные комплексы, лестничных сходов, внутриквартальных дорог. Большой объем работ выполнен в частном секторе. Проводилась уборка дорог в микрорайонах Западная Поляна, Север, Ахуны, Ласточкино Гнездо, в поселках Победы, Камыши-Хвощи, ЗИФ, на улицах Ростовской, Красноярской, Ивановской, Овражной, Ватутина, Кутузова, Среднекутузовской, в Военном Городке и др.», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работники МУП «Зеленое хозяйство» привели в порядок улицу Московскую, пешеходные переходы, памятные места и скверы.

«24 января продолжатся мероприятия по содержанию городских территорий. В частности, для уборки улично-дорожной сети будет задействовано 102 единицы спецтехники и 78 рабочих МУП «Пензадормост», - заключили в мэрии.

Источник фото № 3-5 penza-gorod.ru