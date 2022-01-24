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Общество

Коммунальщики продолжают бороться со снегом, а пензенцы - жаловаться

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Пензенцы продолжают жаловаться на нечищеные тротуары. Очередное критическое замечание поступило от жителя Гидростроя.

«Пешеходная дорога мимо магазина Тоцкого к школе № 20, идти очень тяжело и страшно. Много снега, а внизу гололед. Люди падают. Неужели так можно?» - написал пользователь в соцсети, имея в виду улицу Пушанина.

Между тем, по информации МУП «Пензадормост», за выходные с городских улиц вывезли более 11 000 кубометров снега.

Коммунальщики работали на Привокзальной площади станции Пенза-I, улицах Пролетарской, Транспортной, Парковой, Тарханова, Автономной, Урицкого, Суворова, Кирова, Плеханова, Пушкина, Хорошей, Карпинского, Лермонтова, Ленина, Терновского, в Горбатом переулке, чистили дорогу на Ахуны и другие объекты.

Улицы Пушанина среди них нет.

«Районные администрации организовали расчистку въездов в жилищные комплексы, лестничных сходов, внутриквартальных дорог. Большой объем работ выполнен в частном секторе. Проводилась уборка дорог в микрорайонах Западная Поляна, Север, Ахуны, Ласточкино Гнездо, в поселках Победы, Камыши-Хвощи, ЗИФ, на улицах Ростовской, Красноярской, Ивановской, Овражной, Ватутина, Кутузова, Среднекутузовской, в Военном Городке и др.», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Работники МУП «Зеленое хозяйство» привели в порядок улицу Московскую, пешеходные переходы, памятные места и скверы.

«24 января продолжатся мероприятия по содержанию городских территорий. В частности, для уборки улично-дорожной сети будет задействовано 102 единицы спецтехники и 78 рабочих МУП «Пензадормост», - заключили в мэрии.

Источник фото № 3-5 penza-gorod.ru

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Источник — фото № 1, 2 vk.com/zloj58
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Гость||

Одна показуха , буртысы не верят в сказки !

Гость||

Гость писал(a):

буртысы не верят в сказки
Пффффф))))))

Гость||

ХВАТИТ ВРАТЬ

Гость||

Где они чистяют не пойму, как находятся дворы в снежной каши так и находятся. На против офиса АО "Арбековское" по ул. Онежская д. 5 весь двор в снежной каши

Гость||

110 000 т. Кто больше?))

Гость||

Одни и те же улицы чистят изо дня в день

Гость||

А вот когда новый общегородской или какой там МУП организуют и техники на 250 лямов купят, вот тогда пойдет дело. Снег не будет успевать падать на землю его тут же будут убирать. Но ни в этом году

Имя: Гость
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