В Пензе чиновники согласились с жалобами на сугробы и сосульки

В Пензе после жалоб местных жителей оценили качество уборки снега во дворах домов № 104 и 109а на улице Московской. Проверку провели замглавы администрации города Павел Якунин и начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин.
«В ходе проверки подтвердилось, что управляющие компании недобросовестно выполняют очистку внутридворовых территорий от снега, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек», - заявили в пресс-службе мэрии.
Управляющей компании поручили оперативно устранить все недостатки, руководителю пригрозили административной ответственностью.
Сотрудникам УК также предстоит напомнить гражданам, что самовольно надстроенные балконы не относятся к общедомовому имуществу, а потому должны очищаться от снега собственниками квартир.
Сотрудники управления ЖКХ продолжат организовывать мониторинг состояния дворовых территорий в ежедневном режиме», - заверили в мэрии.
Жалобы на качество уборки снега продолжают поступать из разных микрорайонов Пензы. Много проблем доставляет гололед. Травматологи констатируют рост числа пациентов.
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