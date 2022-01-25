В Пензе чиновники согласились с жалобами на сугробы и сосульки

25.01.2022 | 08:16

В Пензе после жалоб местных жителей оценили качество уборки снега во дворах домов № 104 и 109а на улице Московской. Проверку провели замглавы администрации города Павел Якунин и начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин.

«В ходе проверки подтвердилось, что управляющие компании недобросовестно выполняют очистку внутридворовых территорий от снега, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек», - заявили в пресс-службе мэрии.

Управляющей компании поручили оперативно устранить все недостатки, руководителю пригрозили административной ответственностью.

Сотрудникам УК также предстоит напомнить гражданам, что самовольно надстроенные балконы не относятся к общедомовому имуществу, а потому должны очищаться от снега собственниками квартир.

Сотрудники управления ЖКХ продолжат организовывать мониторинг состояния дворовых территорий в ежедневном режиме», - заверили в мэрии.

Жалобы на качество уборки снега продолжают поступать из разных микрорайонов Пензы. Много проблем доставляет гололед. Травматологи констатируют рост числа пациентов.