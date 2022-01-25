Общество

Пострадавший при нападении в Пензе мальчик пошел на поправку

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10-летний житель Пензы, пострадавший при нападении на улице Глазунова, пошел на поправку. Об этом во вторник, 25 января, стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ».

Мальчик лежит в одной из палат отделения нейрохирургии вместе с матерью, ему уже лучше. Он воспитывается в благополучной семье, поддерживает хорошие отношения с бабушкой, которая живет поблизости от школы.

Именно к ней ребенок хотел подняться в злополучный день 20 января, когда около подъездной двери на него набросился со спины случайный прохожий, вооруженный кухонным топориком. Он несколько раз ударил мальчика по голове.

Ребенка госпитализировали, злоумышленника - 18-летнего жителя Чемодановки - через некоторое время задержали. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Орудие преступления нашли при обыске в доме агрессора.

25 января суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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