Правоохранители рассказали, кто пытался убить ребенка топориком

24.01.2022 | 11:00

В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании подозреваемого в покушении на убийство 10-летнего мальчика на улице Глазунова. По версии следствия, юноша нанес школьнику несколько ударов кухонным топориком по голове.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области был установлен житель села Чемодановка 2003 года рождения, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Задержание было произведено в ночь с 23 на 24 января. Злоумышленника опросили, он сознался в содеянном. Во время обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято орудие преступления.

«Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции. Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 12:23 20 января. Некий молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова, собираясь позвонить в домофон.

Школьника госпитализировали. В воскресенье пользователи соцсетей начали распространять слухи о его смерти, однако в региональном СУ СК РФ их опровергли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.