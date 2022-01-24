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Криминал

Правоохранители рассказали, кто пытался убить ребенка топориком

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В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании подозреваемого в покушении на убийство 10-летнего мальчика на улице Глазунова. По версии следствия, юноша нанес школьнику несколько ударов кухонным топориком по голове.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пензенской области был установлен житель села Чемодановка 2003 года рождения, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Задержание было произведено в ночь с 23 на 24 января. Злоумышленника опросили, он сознался в содеянном. Во время обыска по месту его жительства было обнаружено и изъято орудие преступления.

«Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей регионального Следственного комитета и сотрудников полиции. Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в 12:23 20 января. Некий молодой человек несколько раз ударил ребенка по голове, когда тот стоял у одного из подъездов дома № 2 на улице Глазунова, собираясь позвонить в домофон.

Школьника госпитализировали. В воскресенье пользователи соцсетей начали распространять слухи о его смерти, однако в региональном СУ СК РФ их опровергли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.

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Источник — фото и видео penza.sledcom.ru
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Гость||

По рукам его надо с этим топором

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Злоумышленника опросили, он сознался в содеянном.
Наркоман, псих или какие -то другие мотивы?

Гость||

Возможно представитель нации, где гадальщики

Гость||

А его спросили зачем вообще он это сделал?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был установлен житель села Чемодановки
ух ты там все что ли чудесные то по пьяни разбор чинят то с топориками рассекают по улицам столицы сурского края

Гость||

у людей крыша едет , причем у многих

Гость||

меня лично одно успокоит если при задержание этот зверек падал спотыкался стучался бубном об стену

Гость||

подольше карантинте и кюаркодте. Вот вам результат - повышение тяжких. Всё больше психов.

Гость||

а почему личико упырька закрыли он уже не малолеточка?

Гость||

В петушатник его.

Имя: Гость
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