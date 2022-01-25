В Пензе избрали меру пресечения обвиняемому в нападении на ребенка

25.01.2022 | 15:45

В Пензе во вторник, 25 января, избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Бессоновского района. Юноша обвиняется в покушении на убийство ребенка. Инцидент произошел на улице Глазунова 20 января.

Как пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая, Первомайским районным судом удовлетворено ходатайство органа следствия о заключении молодого человека под стражу.

Свою вину в инкриминируемом деянии юноша признал.

Ранее сообщалось, что около 12:23 злоумышленник, вооруженный кухонным топориком, напал на 10-летнего школьника, стоявшего у двери подъезда дома № 2 на улице Глазунова. Он несколько раз ударил мальчика по голове, ребенка госпитализировали.

Личность агрессора установили по камерам видеонаблюдения. Его задержали. Орудие преступления было изъято при обыске в доме агрессора.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.