Общество

В Пензе избрали меру пресечения обвиняемому в нападении на ребенка

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В Пензе во вторник, 25 января, избрали меру пресечения для 18-летнего жителя Бессоновского района. Юноша обвиняется в покушении на убийство ребенка. Инцидент произошел на улице Глазунова 20 января.

Как пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая, Первомайским районным судом удовлетворено ходатайство органа следствия о заключении молодого человека под стражу.

Свою вину в инкриминируемом деянии юноша признал.

Ранее сообщалось, что около 12:23 злоумышленник, вооруженный кухонным топориком, напал на 10-летнего школьника, стоявшего у двери подъезда дома № 2 на улице Глазунова. Он несколько раз ударил мальчика по голове, ребенка госпитализировали.

Личность агрессора установили по камерам видеонаблюдения. Его задержали. Орудие преступления было изъято при обыске в доме агрессора.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Агрессор, тьфу, идиоты!

Гость||

Что за мутная история не в одной из статей не называются причины нападения и какая связь между подростком из Чемодановки и 10-летним мальчиком с Глазунова.

Гость||

за что он это сделал, никто ничего не проясняет, гта какое то вооружился топриком и сзади пацана по макушке им рубанул, мотивы в студию

Гость||

Раз он признался значит и сказал зачем и почему

Гость||

В Карты мож проиграл желание

Гость||

Какие озорники в бессоновском районе

Гость||

Говорят, возможно, это было что-то типа "Игры в кальмара", за жертву получил бы что-то. И ему было все равно на кого нападать.

Имя: Гость
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