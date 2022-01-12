Общество

Стало известно, кто лишится субсидии на оплату ЖКУ

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Очередные изменения в законодательстве серьезно отразятся на части россиян, которые имели льготы при оплате коммунальных платежей, сообщает портал PNZ.RU.

В настоящий момент на субсидию могут рассчитывать собственники жилых помещений, наниматели, а также люди, занимающие муниципальное жилье, которые отвечают определенным требованиям.

На получение льготы претендуют те, у кого расходы по квитанциям превышают допустимую норму – 22% от общего дохода (в некоторых регионах данная норма ниже). Чтобы узнать, положена ли субсидия, необходимо вычислить средний бюджет членов семьи за полгода и сопоставить полученную цифру с ежемесячными тратами на квартплату за данный срок.

Если на оплату коммунальных платежей уходит одна пятая бюджета, государство приходит на помощь малообеспеченным. Они подают документы на возврат и получают денежное возмещение для покрытия части своих затрат.

В соответствии с положениями вступившего в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» субсидии не будут предоставлять гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение станут получать из ГИС ЖКХ. При этом им будет запрещено требовать от граждан предоставления документов, сведения о которых они могут получить самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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Источник — pnz.ru
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