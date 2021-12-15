Тариф «Твое решение» от билайна можно подключить со скидкой 40%

15.12.2021 | 09:08

В билайне стартовала новая акция - в Пензенской области новые абоненты мобильного оператора могут подключить себе тариф «Твое решение» со скидкой 40%. Действовать она будет в течение 12 месяцев с даты активации.

Такое предновогоднее предложение появится в мобильном приложении билайна (12+) в течение суток после активации сим-карты. В разделе «Для вас» новым клиентам оператора подключение к тарифу «Твое решение» станет доступно по экстремально низкой цене. Скидка будет предоставляться все следующие 12 месяцев, а активировать ее можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Ну и, конечно, этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в билайн в салонах продаж «желто-черных». Главное - не забыть выбрать тариф «Твое решение».

При подключении можно выбрать разные настройки тарифа со скидкой. Решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, СМС или минут для разговора голосом остается за клиентом. Важно понимать, что при смене настроек скидка сохранится, но при выборе другого тарифа отключится. И еще один момент: скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа «Твое решение». Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, билайн обещает предупредить об этом заранее с помощью СМС.

Все подробности новой акции уже есть на сайте мобильного оператора beeline.ru.

Акция проводится с 3 декабря 2021 года по 31 января 2022-го в ряде регионов для новых абонентов. С 13 месяцев - полная стоимость. Условия предложения могут отличаться в зависимости от региона подключения. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом». Подробные условия акции на beeline.ru.