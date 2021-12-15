Квартиру в «Исиде» можно купить за 11 000 рублей в месяц

15.12.2021 | 17:45

Жилой комплекс «Созвездие» в Спутнике - это 17- и 25-этажные дома рядом с набережной. В декабре открылись продажи квартир в «Исиде». Это кирпичная 17-этажка с космическим двором и атмосферным холлом.

Купить квартиру в «Исиде» и жить под счастливой звездой проще, чем кажется. В этом потенциальные новоселы могут убедиться сами.

На фото представлена планировка 1-комнатной квартиры на 14-м этаже. Чтобы купить ее, понадобится первоначальный взнос от 15% (492 099 рублей), а также пакет документов: паспорт, СНИЛС, справки о доходе и занятости.

Ставка по ипотеке будет от 2,45% годовых, ежемесячный платеж составит от 10 946 рублей.

Оформить документы и подать заявку в банк бесплатно поможет ипотечный брокер холдинга «Термодом». Телефон 8 (927) 360-67-01.

Про цены, планировки и условия покупки расскажут менеджеры отдела продаж. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2» и ООО «СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации - на наш.дом.рф.

*Ставка в размере 2,45% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора (при условии комплексного страхования, при условии использования цифрового канала и цифрового сервиса). Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «ПКФ «Термодом».

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Пензенской области - не более 3 млн руб. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Срок действия программы - до 01.07.2022.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Генеральная лицензия Банка России № 1000.

**Расчет составлен, исходя из следующих данных: полная стоимость квартиры с учетом субсидирования - 3 280 660, ставка по ипотеке - 2,45% годовых, первоначальный взнос - 15%, срок кредита - 360 месяцев. Не является публичной офертой.