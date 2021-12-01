Общество

Стартовали продажи квартир в новом доме ЖК «Созвездие»

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В Городе Спутнике стартовали продажи квартир в новом доме ЖК «Созвездие». Он называется «Исида».

Это кирпичное 17-этажное здание, которое строится рядом с домом «Майя», в глубине квартала.

Во дворе спроектированы три детские зоны для малышей, дошколят и ребят постарше, зона пикника с мангалом, теневыми арками и беседкой, зоны йоги и солярия.

По всей территории двора будут установлены парковые скамейки с теневыми навесами, арт-объекты в космической тематике.

На первом этаже «Исиды» спроектированы места для бизнеса. Офисные помещения, магазины и кафе разместятся на площади около 1 500 кв. м. Высота потолков - до 3,5 м.

Холл просторный, создающий атмосферу звездного неба, очень комфортный. Предусмотрены мягкие диванчики, чтобы ожидание не казалось долгим, и лапомойка, чтобы в квартиру питомцы заходили уже чистыми, а также колясочная.

Кстати, в «Исиде» у колясочной отдельный вход в подъезд с уровня земли. А выйти можно и во двор, и в холл. Так общий холл всегда будет чистым, а родители спокойно заберут и уложат малыша в коляску в теплом помещении.

Как и во всех домах «Созвездия», в «Исиде» будет много солнечного света. На 16-м и 17-м этажах окна панорамные, с остеклением от пола до потолка. Ниже - увеличенные: от 1,7 х 1,5 до 2 х 2 м.

На старте продаж цены минимальные.

Больше информации доступно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Также в директе можно оставить контакты. Менеджер перезвонит и подберет лучший вариант.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2» и ООО СЗ «Термодом-инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.

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