С 1 декабря к части сайтов открывается бесплатный доступ

С 1 декабря операторы связи, которые оказывают абонентам-гражданам услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к Интернету, будут обязаны без взимания платы оказывать такие услуги связи для доступа к сайтам, информационным системам и программам для ЭВМ, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.
Законодательная инициатива о предоставлении гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам была рассмотрена в Правительстве РФ еще в прошлом году.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, платить за трафик при подключении к сайтам, которые вошли в специальный перечень, не потребуется, а в случае нулевого баланса войти на сайты можно бесплатно. Это необходимо для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме, особенно в случае экстренных ситуаций, например введения ограничительных мер во время пандемии.
В марте 2020 года Минкомсвязь России утвердило приказ № 148 о проведении в РФ эксперимента по предоставлению на безвозмездной основе гражданам доступа к сети Интернет для использования социально значимых информационных ресурсов. Эксперимент был успешно закончен в 2021 году.
В перечень социально значимых ресурсов вошел 391 сайт, включая сайты и сервисы государственных органов и предоставления государственных услуг, справочно-правовых систем, социальных сетей, услуг доставки и т. д. По решению правительственной комиссии перечень таких ресурсов может быть расширен.
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