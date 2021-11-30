Общество

С 1 декабря к части сайтов открывается бесплатный доступ

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С 1 декабря операторы связи, которые оказывают абонентам-гражданам услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к Интернету, будут обязаны без взимания платы оказывать такие услуги связи для доступа к сайтам, информационным системам и программам для ЭВМ, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

Законодательная инициатива о предоставлении гражданам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам была рассмотрена в Правительстве РФ еще в прошлом году.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, платить за трафик при подключении к сайтам, которые вошли в специальный перечень, не потребуется, а в случае нулевого баланса войти на сайты можно бесплатно. Это необходимо для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме, особенно в случае экстренных ситуаций, например введения ограничительных мер во время пандемии.

В марте 2020 года Минкомсвязь России утвердило приказ № 148 о проведении в РФ эксперимента по предоставлению на безвозмездной основе гражданам доступа к сети Интернет для использования социально значимых информационных ресурсов. Эксперимент был успешно закончен в 2021 году.

В перечень социально значимых ресурсов вошел 391 сайт, включая сайты и сервисы государственных органов и предоставления государственных услуг, справочно-правовых систем, социальных сетей, услуг доставки и т. д. По решению правительственной комиссии перечень таких ресурсов может быть расширен.

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Гость||

Ждем повышения цен на интернет. Бесплатно ничего не бывает, пизнес.

Гость||

Гость писал(a):

Ждем повышения цен на интернет. Бесплатно ничего не бывает, пизнес.
Это для мобильного лимитного интернета. А ведь эти списком Минсвязь и Роскомнадзор подставились по полной! В списке в огромном количестве Усмановская Майл групп , вот только она офшорная зарегистрирована на Кипре и Британских Виргинских островах , и Яндекс которая является компанией королевства Нидерланды! Тут на штатовский Гугл наехали из-за происхождения , теперь из-за этого списка они легко могут посудиться против российской власти в Европе , т.к. Майл и Яндекс по факту юридически Европейские компании которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования. Там засветились и другие иностранцы , скажем Популярная Механика это ООО Фешен Пресс - Нидерланды.

Гость||

Гость писал(а):

> Ждем повышения цен на интернет. Бесплатно ничего не бывает, пизнес.

мобильные операторы отменили безлимитный интернет для новых абонентов

Гость||

И за всё это платим мы, эта власть живёт за счёт народа.

Гость||

Опять обычные граждане заплатят за дурные законы этого режима.

Гость||

Это для мобильного лимитного интернета.

___

Твои фантазии. Это для любого интернета.

Гость||

Эта чо, я во Вконтактике смогу теперя сидеть бесплатно?!

Слава Путину! Проголосую за него ищо!

Гость||

Гость писал(a):

Твои фантазии. Это для любого интернета.
Мозг включи , если есть что включать. Если у меня БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет то я и так спокойно захожу на все эти ресурсы. Нарожали поколение идиотов.

Гость||

Мозг включи , если есть что включать. Если у меня БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет то я и так спокойно захожу на все эти ресурсы. Нарожали поколение идиотов.

___

Сколько дебилов вокруг - легион! Жесть! Земля квадратная!? Если безлимитный фиксированный интернет не оплачен провайдер ограничивает доступ к услугам связи. Но к сайтам из списка обязан предоставить доступ.

Гость||

Так на мобильный интернет эта дурь тоже распространяется или только на фиксированный домашний?

Гость||

Примечательно, что на предложение россиянам назвать человека, наиболее активно повлиявшего на информационную повестку, на второе место после Владимира Путина вышел рэп- и поп-исполнитель Моргенштерн.

Ой, как бы с ним чего не случилось.

Гость||

Так на мобильный интернет эта дурь тоже распространяется или только на фиксированный домашний?

___

И на мобильный. Причём на мобильном интернете даже проще технически реализовать доступ только к сайтам из списка. На фиксированном интернете это не так легко. Особенно местечковым операторам.

Гость||

Бесплатный интернет в декабре.МТС. Модем-флешка. Распространяется на меня?

Гость||

Бесплатный интернет в декабре.МТС. Модем-флешка. Распространяется на меня?

___

А кто говорил о бесплатном интернете? Доступ будет к сайтам только из перечня. И если 3 месяца не оплачивать мобильный интернет договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

Гость||

Гость писал(a):

Бесплатный интернет в декабре.МТС. Модем-флешка. Распространяется на меня?
Чебурнет распространяется.)

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Имя: Гость
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