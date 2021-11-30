Пензенцев встревожили новостройки рядом с Ласточкиными горами

30.11.2021 | 18:30

Глава администрации Пензы Александр Басенко показал журналистам 11 канала карты местности в районе улицы Зеленый Овраг. Новые дома возводятся на земле, отведенной под индивидуальное жилищное строительство, лес не вырубается. Более того, пять участков, о которых идет речь, были предоставлены людям в период с 2010 по 2012 год.

«На текущий момент времени были проблемы с тем, что владелец одного из земельных участков поставил забор за пределами отведенной ему территории, нарушив тем самым правила», - пояснил Александр Басенко.

Комиссия земельного контроля, побывавшая на месте, выписала хозяину данной территории предписание демонтировать незаконное ограждение, что и было сделано в добровольном порядке.

Недавно на Западной Поляне как грибы во время дождя начали расти дома. Застраивается часть территории неподалеку от экопарка «Ласточкины горы». Очертания нескольких объектов недвижимости уже видны. Коробки из пеноблоков, пока без крыш, появились на месте бывшего сада купца Грошева.

«Здесь росли яблони, смородина была, малина, весь город ходил сюда за яблоками. Ну и что получилось? Все вырубили. Какое они имели право вырубить достояние такое?» - пожаловалась местная жительница Ольга Бурцева.

Валентина Соловьева живет здесь с рождения, то есть без малого 75 лет, 20 из них возглавляла уличный комитет. Пенсионерка опасается, что заборы новостроек перекроют путь пожарной технике.

«У нас другой дороги, если где-то перероют, нигде не будет. А у нас все случалось, у нас в лесу пожар был», - заявила горожанка.

Жителям улицы не стоит волноваться, добавили в администрации Пензы. Городским властям удалось найти общий язык с собственниками земель, те готовы скорректировать размеры своих участков. Таким образом, дороги, в том числе для проезда спецтехники, не просто сохранятся, а станут шире.