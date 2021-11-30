Общество

Пензенцев встревожили новостройки рядом с Ласточкиными горами

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Глава администрации Пензы Александр Басенко показал журналистам 11 канала карты местности в районе улицы Зеленый Овраг. Новые дома возводятся на земле, отведенной под индивидуальное жилищное строительство, лес не вырубается. Более того, пять участков, о которых идет речь, были предоставлены людям в период с 2010 по 2012 год.

«На текущий момент времени были проблемы с тем, что владелец одного из земельных участков поставил забор за пределами отведенной ему территории, нарушив тем самым правила», - пояснил Александр Басенко.

Комиссия земельного контроля, побывавшая на месте, выписала хозяину данной территории предписание демонтировать незаконное ограждение, что и было сделано в добровольном порядке.

Недавно на Западной Поляне как грибы во время дождя начали расти дома. Застраивается часть территории неподалеку от экопарка «Ласточкины горы». Очертания нескольких объектов недвижимости уже видны. Коробки из пеноблоков, пока без крыш, появились на месте бывшего сада купца Грошева.

«Здесь росли яблони, смородина была, малина, весь город ходил сюда за яблоками. Ну и что получилось? Все вырубили. Какое они имели право вырубить достояние такое?» - пожаловалась местная жительница Ольга Бурцева.

Валентина Соловьева живет здесь с рождения, то есть без малого 75 лет, 20 из них возглавляла уличный комитет. Пенсионерка опасается, что заборы новостроек перекроют путь пожарной технике.

«У нас другой дороги, если где-то перероют, нигде не будет. А у нас все случалось, у нас в лесу пожар был», - заявила горожанка.

Жителям улицы не стоит волноваться, добавили в администрации Пензы. Городским властям удалось найти общий язык с собственниками земель, те готовы скорректировать размеры своих участков. Таким образом, дороги, в том числе для проезда спецтехники, не просто сохранятся, а станут шире.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

хватит в городе сторить, настроили человечайников, машины парковки, пройти сложно стало, цены офигенные, кредитами в рабство загнали

Гость||

Когда-то Западная считалась элитным районом. Не было предприятий, много зелени, лес. Теперь это помойка. Все загадили, настроили заборов, просто лепрозории. Ну а спасибо можно говорить каждому, кто находился у власти, в числе и Васятке, которому до сих пор поклоны бьют на могиле.

Гость||

Да,западная стала человейником.А жаль.9894

Гость||

penzainform.ru писал(a):

предоставлены людям в период с 2010 по 2012 год.
Бочкарев ! А что Басенко скажет насчет леса за Дизель ареной ведь все это территория ООПТ Арбековский лес и там оказалось собрались строить коттеджи вырубая лес!

Гость||

Гость писал(a):

насчет леса за Дизель ареной ведь все это территория ООПТ Арбековский лес
Это все давно следует вырубить.

Гость||

Гость писал(a):

насчет леса за Дизель ареной ведь все это территория ООПТ Арбековский лес

Это все давно следует вырубить.

Пустили козла в огород

Гость||

Все подчистую вырубят. Жуликам никакой веры нет.

Гость||

Гость писал(a):

Все подчистую вырубят.
Давно пора.

Гость||

Ну про яблони и малину это уже просто старушечий маразм)))

Гость||

Маразм у тех кто природу и деревья губит!Господа Шариковы!!!

Гость||

Да, с заборами надо вопрос решать, у многоквартирных домов нужно убирать ! Зона на зоне. Того дурака который это разрешил,найти уволить,и выставить предписание на демонтаж.

Гость||

Гость писал(a):

у многоквартирных домов нужно убирать !
не получиться

Гость||

Гость писал(a):

не получиться
Без мягкого знака пишется: не получиТся

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2021 21:15|

Гость писал(a):

не получиться

Без мягкого знака пишется: не получиТся

Зато у него забор есть!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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