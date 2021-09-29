Пензенцам рассказали, как открыть свой бизнес быстро и без затрат

29.09.2021 | 14:04

Желающих открыть свой бизнес с каждым днем становится все больше. Это возможность и реализовать свой потенциал, и наконец-то начать работать на самого себя. Еще несколько лет назад для того, чтобы открыть собственное дело, предпринимателю приходилось тратить массу нервов, времени и финансов. Сейчас ситуация изменилась: зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно быстро и бесплатно. Наш журналист решил поподробнее узнать, как это сделать.

Вот история 24-летней пензячки по имени Людмила.

«Я с детства люблю шить и, когда поняла, что хобби может приносить деньги, оборудовала небольшую мастерскую. Давно хотела получить статус индивидуального предпринимателя, но отпугивала бумажная канитель. Моя знакомая пять лет назад открывала пекарню, так я до сих пор помню ее рассказы о визитах в налоговую и к нотариусу, да и госпошлину она заплатила немалую - несколько тысяч рублей, а у меня каждая копейка на счету», - рассказала Люда.

В августе этого года мастерица узнала о том, что зарегистрировать собственное дело можно быстро и бесплатно - либо самостоятельно, либо в Сбербанке.

«Мой знакомый зарегистрировал микропредприятие по ремонту гаджетов прямо из дома буквально за 10 минут. Но он-то с интернетом на «ты», а я всех этих технологий побаиваюсь. Поэтому просто пришла в офис Сбербанка и за полчаса оформила все, что нужно, да еще получила много ценной информации, - рассказала предпринимательница. - Возможность зарегистрировать бизнес с единственным учредителем и открыть расчетный счет без дополнительных сложностей и финансовых затрат дает сервис РБиДОС - «Регистрация бизнеса и дистанционное открытия счета».

За дополнительной информацией наш журналист обратился в финансовое учреждение.

«Пройти регистрацию можно в отделении банка или дистанционно. Каждый способ имеет свои преимущества. Потребуется смартфон с операционными системами Андроид 5.0+ или iOS 11+ и несколько документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС и биометрический загранпаспорт. Кроме того, гражданин должен быть совершеннолетним и пользоваться сервисом Сбербанк Онлайн. Тем, кто предпочитает живое общение со специалистом, сотрудник в офисе Сбера поможет заполнить данные и получить электронную подпись. Загранпаспорт и смартфон в этом случае не нужны: идентификация проводится на месте», - рассказала управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

Дистанционный способ позволяет открыть свой бизнес прямо из дома или с работы. В этом случае нужно сделать четыре простых шага на сайте РБиДОС. Первый - выбрать, какая форма бизнеса больше подходит, ИП или ООО. Второй - зарегистрироваться и ввести персональные данные и сведения о бизнесе. Третий пункт программы - загрузка копий документов и выбор системы налогообложения. И финалом станет получение электронной цифровой подписи, которую следует поставить на документах в мобильном приложении.

На этом можно считать, что дело сделано. Сервис РБиДОС самостоятельно сформирует пакет документов и передаст их в налоговую и банк. Весь процесс займет до 3 рабочих дней.

С каждым днем открыть свой бизнес становится все более доступно. Желание начинающих предпринимателей минимизировать бюрократические процедуры и при этом не тратить дополнительных средств в самом начале своего пути понятно. Современные сервисы помогают предпринимателям решать эту проблему. Доступность и надежность сервиса РБиДОС подтверждается: все больше предпринимателей региона начинают свое дело вместе со Сбером.