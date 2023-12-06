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Общество

Малообеспеченным хотят позволить открывать выгодные счета

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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, дающий возможность открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей.

Речь идет о малообеспеченных гражданах, получающих поддержку от государства.

«Социальный вкладчик будет ежемесячно получать проценты по ставке на процент выше ключевой ставки ЦБ на момент начисления», - сообщается на сайте Госдумы.

Банкам будет запрещено взимать плату за открытие и ведение соцсчета, предоставление карты и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей в месяц.

Социальный вклад или счет можно будет открыть только через портал «Госуслуги» сроком на год с возможностью пролонгации. При этом должно соблюдаться условие получения вкладчиком помощи от государства как малоимущему.

Все операции должны осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир».

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