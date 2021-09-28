Общество

В автобусах Пензы станет возможна безналичная оплата проезда

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В Пензе начали внедрять безналичную оплату проезда в автобусах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время данный способ расчета тестируется в одной из машин на маршруте № 66.

«После успешного завершения тестового периода он будет внедрен на всех транспортных средствах этого маршрута», - заверили в администрации.

Для бесконтактной оплаты поездки подойдут транспортные и банковские карты. Принимаются и наличные.

Ранее оплату проезда картой внедрили во всех 52 троллейбусах Пензы. Нововведением остались довольны и перевозчик, и пассажиры.

«До конца года планируется включить оплату проезда банковским картами во всех транспортных средствах, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда оператора ООО «Пенза карт», - добавили в мэрии.

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Гость||

Проездные когда будут?

Гость||

Гость писал(a):

Проездные когда будут?
К выборам 2024 года...

Гость||

Когда цены понизят за проезд?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

во всех 52 троллейбусах Пензы
Звучит как приговор троллейбусному парку в Пензе.

Гость||

а в маршрутках когда? удобно же телефон приложить к спинке водителя скажем чем мелочь пердавать и сдачу брать, безопасность выше будет????? а когда?????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

тестируется в одной из машин на маршруте № 66.
а что там тестировать? в других регионах уже не первый год все протестировано и внедрено. А с маршрутками, когда порядок наведут?

Гость||

Неужели до Пензы добирается цивилизация? А в автобусах малой вместимости, когда планируется?

Гость||

Автобусы большой вместимости и троллейбусы ходят не во все районы города. В маршрутках внедряйте оплату картой. И проездные тоже должны быть.

Гость||

Отсталая губерния в развитии очень отстала.

Гость||

Давно пора стоимость проезда повышать. Справедливая для вас стоимость проезда составляет 82 рубля.

Гость||

Гость писал(a):

[object HTMLScriptElement]
ты водитель маршрутки?

Гость||

Гость писал(a):

[object HTMLScriptElement]ты водитель маршрутки?
Нет. Это программист, я фотошоп. А что?

Имя: Гость
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