В автобусах Пензы станет возможна безналичная оплата проезда

28.09.2021 | 09:53

В Пензе начали внедрять безналичную оплату проезда в автобусах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время данный способ расчета тестируется в одной из машин на маршруте № 66.

«После успешного завершения тестового периода он будет внедрен на всех транспортных средствах этого маршрута», - заверили в администрации.

Для бесконтактной оплаты поездки подойдут транспортные и банковские карты. Принимаются и наличные.

Ранее оплату проезда картой внедрили во всех 52 троллейбусах Пензы. Нововведением остались довольны и перевозчик, и пассажиры.

«До конца года планируется включить оплату проезда банковским картами во всех транспортных средствах, подключенных к автоматизированной системе оплаты проезда оператора ООО «Пенза карт», - добавили в мэрии.