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Общество

В Пензе православные преклонились перед крестом Господнем

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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский, священники, прихожане - все преклонили колени перед крестом Господним.

Православные верующие отметили один из главных церковных праздников - Воздвижение Креста Господня, на котором был распят Спаситель. Торжественная литургия прошла в храме Петра и Павла.

«Всякое наше горе мы призваны рассматривать вместе со славой, которая ожидает каждого из нас во Христе Иисусе, Господе нашем, которому честь и слава во веки веков. Аминь», - произнес клирик храма Петра и Павла протоиерей Алексей Горшков.

Обнаружили крест в Иерусалиме в IV веке недалеко от места казни Иисуса.

«Это образ того, что крест является для всех нас самым главным и важным символом, потому как каждый свой день, встав от одра, мы осеняем себя крестным знаменем, просим благословения на предстоящий день», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во время долгой службы верующие в молитвах обращались к Богу, после причащались и надеялись на помощь свыше.

«О здравии просят, кому что нужно, того и просят. Кто болеет, у кого в семье непорядки», - рассказала прихожанка Антонина Кузнецова.

«Пострадал Господь на кресте, а мы все равно рады, потому что поем мы: «Спаси, Господи, люди твоя». Этим крестом он нас спасает, и мы спасаемся», - подчеркнула прихожанка Валентина Горина.

В праздник Воздвижения принято поститься.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

ЗАЧЕМ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ,ПРОПАГАНДА РЕЛИГИИ?

Нет новых адептов и падают доходы?

Гость||

Ай Ай Ай!))) массовое мероприятие! Почему без куар кодов? Почему без масок? Где полиция?)

Имя: Гость
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