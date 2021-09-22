Когда дождь за окном: что чаще смотрят осенью

22.09.2021 | 16:15

Вместе с первыми холодами в жизнь врывается осень, и многие начинают лихорадочно искать, что бы поделать в дождливые вечера. Но на самом деле наступление осени - это совсем не повод грустить и с тоской вспоминать теплые летние дни, а отличный шанс, чтобы заняться всем тем, на что в летней суматохе просто не хватало сил. Например, можно устроить себе долгожданный осенний киномарафон.

Эксперты «Билайн. Аналитики» рассказали, какие фильмы спасут от осенней хандры и как получить к ним доступ сразу в четырех онлайн-кинотеатрах.

Стоит признать: осень - это лучшее время, чтобы с чистой совестью остаться дома и посмотреть все те фильмы и сериалы, которые откладывали в долгий ящик. Теплый плед, чашка горячего чая и хорошее кино - такой вариант осенних вечеров выбирают многие.

Это подтверждают и эксперты «Билайн. Аналитики», которые выяснили, что количество потребляемого контента в осенний и зимний периоды значительно превышает летние показатели. Так, с августа 2020 по февраль 2021 года число купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев - вплоть до середины августа - снова снизилось на 55%.

Также интересно, как меняются настроения россиян со сменой сезона: если летом самым популярным жанром у абонентов была драма (14,5%), то осенью на первое место выходят приключенческие фильмы (20,2%). В зимние же месяцы жители чаще выбирают боевики (15,5%), приключения (16,6%) и комедии (11,6%).

В сервисе «Билайн ТВ» можно найти кино любого жанра на каждый вечер, а акция «Смотри что в голову придет» даст возможность бесплатно смотреть контент сразу от четырех онлайн-кинотеатров: ViP Play, IVI lite, more.tv и «Билайн ТВ»*. А для того чтобы абоненты не тратили время на поиск фильмов, «Билайн» подготовил небольшую подсказку - что можно посмотреть по подписке уже сейчас.

Еще вместе с «Билайн ТВ» можно не только устроить киносеанс у себя дома, но и успеть досмотреть последние минуты серии по дороге на учебу или работу. А качественный интернет не даст фильму или сериалу остановиться на самом интересном месте.

К одному аккаунту в сервисе можно подключить до пяти различных устройств, так что все споры о том, что смотреть, останутся в прошлом. Каждый сможет наслаждаться любимым контентом, когда и где ему удобно.

*С 30.08.21 по 31.10.21 физлицам - абонентам ряда тарифов предоставляется доступ к подписке «4в1» в «Билайн ТВ» (12+) на 1 или 3 мес., далее стоимость подписки - 399 руб./мес. Недоступно абонентам с активированной подпиской «4в1». Организатор и правила акции на beeline.ru.