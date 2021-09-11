Итоги недели: дистанционка, мост и плата за проезд

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.
Самым обсуждаемым стал возможный перевод школьников на дистанционное обучение.
В Пензе готовятся к выборам, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
Большинство избирательных участков разместят в школах, поэтому некоторых детей временно переведут на дистанционное обучение.
Для других устроят выездные экскурсии и дни здоровья.
Вернуться в школы дети смогут в понедельник, 20 сентября.
На втором месте - новость об открытии обновленного Бакунинского моста.
Реконструкция моста завершилась, открытие состоялось в торжественной обстановке. Со сцены звучали поздравления, с КамАЗов выпустили в небо воздушные шарики.
Последним обстоятельством многие пензенцы оказались недовольны. По их мнению, это плохо скажется на экологической обстановке.
Не оправдались пока и надежды пензенских водителей. Они ждали, что мост избавит их от пробок. Однако наутро после открытия на въездах образовались заторы.
Третьим инфоповодом стала оплата проезда в троллейбусах - в Пензе теперь ее можно осуществить посредством банковской карты.
Терминал установили пока в одном-единственном троллейбусе № 7. На других маршрутах расклеили QR-коды для безналичной оплаты. Также оплатить проезд картой можно, приложив ее к валидатору кондуктора.
В будущем изменения коснутся и автобусов, и маршруток.
Пассажиры оценили новшество положительно - платить наличными удобно не всем.
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