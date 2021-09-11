Итоги недели: дистанционка, мост и плата за проезд

11.09.2021 | 20:30

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Самым обсуждаемым стал возможный перевод школьников на дистанционное обучение.

В Пензе готовятся к выборам, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Большинство избирательных участков разместят в школах, поэтому некоторых детей временно переведут на дистанционное обучение.

Для других устроят выездные экскурсии и дни здоровья.

Вернуться в школы дети смогут в понедельник, 20 сентября.

На втором месте - новость об открытии обновленного Бакунинского моста.

Реконструкция моста завершилась, открытие состоялось в торжественной обстановке. Со сцены звучали поздравления, с КамАЗов выпустили в небо воздушные шарики.

Последним обстоятельством многие пензенцы оказались недовольны. По их мнению, это плохо скажется на экологической обстановке.

Не оправдались пока и надежды пензенских водителей. Они ждали, что мост избавит их от пробок. Однако наутро после открытия на въездах образовались заторы.

Третьим инфоповодом стала оплата проезда в троллейбусах - в Пензе теперь ее можно осуществить посредством банковской карты.

Терминал установили пока в одном-единственном троллейбусе № 7. На других маршрутах расклеили QR-коды для безналичной оплаты. Также оплатить проезд картой можно, приложив ее к валидатору кондуктора.

В будущем изменения коснутся и автобусов, и маршруток.

Пассажиры оценили новшество положительно - платить наличными удобно не всем.