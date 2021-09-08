Учеба

В конце следующей недели часть школьников переведут на дистант

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С 17 по 19 сентября на всей территории России пройдет голосование по выбору депутатов Государственной думы РФ.

Трехдневное голосование, по мнению экспертов ЦИК, позволит избежать рисков инфицирования коронавирусной инфекцией и обеспечит безопасное волеизъявление граждан.

Большинство избирательных участков (около 46 тысяч - прим. редакции) располагаются в общеобразовательных учреждениях. Школы необходимо будет подготовить в волеизъявлению граждан, затем провести выборы, а после привести в порядок.

Пятница и суббота являются учебными днями, поэтому в половине регионов России школьников переведут на дистанционное обучение.

«В дни выборов учебный процесс в половине субъектов вынесут за стены школ — детей переведут на дистанционное обучение, устроят выездные экскурсии, в регионах пройдут Дни здоровья, а по всей стране — акция «Вместе всей семьей», — сообщает РБК со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Часть регионов уже приняли решение проводить занятия в пятницу и субботу (17 и 18 сентября - прим. редакции) исключительно онлайн — цитирует РБК пресс-службы региональных министерств образования.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трехдневное голосование, по мнению экспертов ЦИК, позволит избежать рисков инфицирования коронавирусной инфекцией и обеспечит безопасное волеизъявление граждан
Так если месяц голосовать , то вообще без всяких рисков обеспечит безопасное волеизъявление граждан))))

Гость||

диктант на дистанте по диктат

Гость||

а родителей школьников тоже отпустят на эти дни с работы?

Гость||

вообще бы ввели дистанционное образовнаие для всех, меньше поборов и больше комфорта, урок выучил, чайку глотнул дома, полежал на следующий пошел

Гость||

когда отменят выборы????????????

Имя: Гость
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