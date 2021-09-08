В конце следующей недели часть школьников переведут на дистант

С 17 по 19 сентября на всей территории России пройдет голосование по выбору депутатов Государственной думы РФ.
Трехдневное голосование, по мнению экспертов ЦИК, позволит избежать рисков инфицирования коронавирусной инфекцией и обеспечит безопасное волеизъявление граждан.
Большинство избирательных участков (около 46 тысяч - прим. редакции) располагаются в общеобразовательных учреждениях. Школы необходимо будет подготовить в волеизъявлению граждан, затем провести выборы, а после привести в порядок.
Пятница и суббота являются учебными днями, поэтому в половине регионов России школьников переведут на дистанционное обучение.
«В дни выборов учебный процесс в половине субъектов вынесут за стены школ — детей переведут на дистанционное обучение, устроят выездные экскурсии, в регионах пройдут Дни здоровья, а по всей стране — акция «Вместе всей семьей», — сообщает РБК со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.
Часть регионов уже приняли решение проводить занятия в пятницу и субботу (17 и 18 сентября - прим. редакции) исключительно онлайн — цитирует РБК пресс-службы региональных министерств образования.
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penzainform.ru писал(a):Так если месяц голосовать , то вообще без всяких рисков обеспечит безопасное волеизъявление граждан))))