В Заречном уменьшается число активных случаев коронавируса

В Заречном наблюдается уменьшение количества активных случаев коронавирусной инфекции. Так, по данным на сайте администрации закрытого города, на понедельник, 6 сентября, зарегистрировано 247 пациентов.
181 из них лечились на дому, 54 - в стационаре МСЧ-59, а 12 - в медучреждениях Пензы.
Всего за неделю с 31 августа по 6 сентября в закрытом городе выявили 84 инфицированных. За этот же период медики выписали 167 человек.
Общее число заразившихся составило 3 245, выздоровевших - 6 862.
Вместе со спадом заболеваемости коронавирусом в городе отмечают рост смертности от инфекции. Так, по информации портала «Заречье сегодня», за 7 месяцев текущего года жертвами вируса стали 74 человек, в августе скончалось 12.
В 2020 году в Заречном зафиксировали 69 смертей от коронавирусной пневмонии.
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