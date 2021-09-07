В Заречном уменьшается число активных случаев коронавируса

07.09.2021 | 16:52

В Заречном наблюдается уменьшение количества активных случаев коронавирусной инфекции. Так, по данным на сайте администрации закрытого города, на понедельник, 6 сентября, зарегистрировано 247 пациентов.

181 из них лечились на дому, 54 - в стационаре МСЧ-59, а 12 - в медучреждениях Пензы.

Всего за неделю с 31 августа по 6 сентября в закрытом городе выявили 84 инфицированных. За этот же период медики выписали 167 человек.

Общее число заразившихся составило 3 245, выздоровевших - 6 862.

Вместе со спадом заболеваемости коронавирусом в городе отмечают рост смертности от инфекции. Так, по информации портала «Заречье сегодня», за 7 месяцев текущего года жертвами вируса стали 74 человек, в августе скончалось 12.

В 2020 году в Заречном зафиксировали 69 смертей от коронавирусной пневмонии.