Две трети новых случаев COVID-19 приходится на Пензу

03.09.2021 | 13:26

В пятницу, 3 сентября, региональный оперштаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

155 человек (66,8%) заболели в Пензе, 21 - в Нижнеломовском районе, 17 - в Мокшанском.

9 пациентов проживает в Пензенском районе, 7 - в городе Заречном, 5 - в Спасском районе, по 4 - в Земетчинском и Наровчатском, 3 - в Иссинском, по 2 - в Белинском, Бессоновском и Шемышейском, 1 - в Сердобском районе.

Общее число заразившихся составило 64 226.

За минувшие сутки медики выписали 363 пациента. Всего с начала эпидемии опасный вирус побороли 52 985 жителей региона. Зарегистрировано 16 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее количество жертв инфекции - 2 209.