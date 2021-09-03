Общество

Две трети новых случаев COVID-19 приходится на Пензу

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В пятницу, 3 сентября, региональный оперштаб сообщил о том, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

155 человек (66,8%) заболели в Пензе, 21 - в Нижнеломовском районе, 17 - в Мокшанском.

9 пациентов проживает в Пензенском районе, 7 - в городе Заречном, 5 - в Спасском районе, по 4 - в Земетчинском и Наровчатском, 3 - в Иссинском, по 2 - в Белинском, Бессоновском и Шемышейском, 1 - в Сердобском районе.

Общее число заразившихся составило 64 226.

За минувшие сутки медики выписали 363 пациента. Всего с начала эпидемии опасный вирус побороли 52 985 жителей региона. Зарегистрировано 16 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее количество жертв инфекции - 2 209.

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Гость||

В очередной раз вопрос:а Кузнецкий район сейчас относится к Пензенской области?

Гость||

А для кого ковид несёт возможную опасность?

Гость||

Гость писал(a):

А для кого ковид несёт возможную опасность?
Для привитых и маскобаранов

Гость||

Если включать Кузнецк в статистику, то Пензенская область окажется а числе регионов с ростом КОВИДА.

Нельзя!

Аполитично рассуждаете, понимаешь.

Выборы?

Поэтому можно брехать и обещать!

Берегите себя!

Гость||

короновирус хахахахахахаххааха мне смешно я смеюсь, рассмешили, спасибо

Гость||

98% госпитализированых с ковид это не привитые их четыре категории: 1.не успели сделать прививку. 2.боятся сделать прививку.3.лень сделать прививку 4.глупомордые мракобесы антиваксеры.

Гость||

Смешно, пока не заболел

Гость||

14:22

Самовнушение у тебя развито ого-го! Тешь себя надеждами

Гость||

Гость писал(a):

98% госпитализированых с ковид это не привитые их четыре категории: 1.не успели сделать прививку. 2.боятся сделать прививку.3.лень сделать прививку 4.глупомордые мракобесы антиваксеры.
ну я ни делал и никогда не сделаю и никогда не буду госпитализированным с ковид, получил????? примите распишитесь

Гость||

Гость писал(a):

и никогда не буду госпитализированным с ковид, получил????? примите распишитесь
а еще никогда не умрешь и будешь жить вечно))))))))))

Гость||

Гость писал(a):

а еще никогда не умрешь и будешь жить вечно))))))))))
на счет этого не уверен, однако госпитализация зависит от воли госпитализируемого взрослого, а моя воля против, значится меня не госпитализируют это факт

Имя: Гость
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