Пензенским пенсионерам перечислили по 10 тыс. руб.

Пензенским пенсионерам начали переводить единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
В четверг, 2 сентября, первые переводы были перечислены тем, кто получает пенсию на банковскую карту. Пожилые граждане, которым деньги приходят через «Почту России», получат единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.
Предложение поддержать пенсионеров было озвучено Президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа. Разовые выплаты в размере 10 тыс. руб. полагаются примерно 43 млн человек. Всего Правительство России выделит на эти цели более 454 млрд. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры.
Кроме того, по 15 тысяч рублей перечислят всем военным-контрактникам и курсантам.
По мнению аналитиков, разовые выплаты пенсионерам и военным вызовут увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9%. Эксперты также считают, что из-за выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах, а инфляция вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта.
Также соцвыплаты вызовут дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта, полагают аналитики. Эффект будет заметен в 2021-2022 годах.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Вот теперь заживём бохгато. Купим лекарства и пойдём голосовать.