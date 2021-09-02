Пензенским пенсионерам перечислили по 10 тыс. руб.

02.09.2021 | 09:15

Пензенским пенсионерам начали переводить единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.

В четверг, 2 сентября, первые переводы были перечислены тем, кто получает пенсию на банковскую карту. Пожилые граждане, которым деньги приходят через «Почту России», получат единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.

Предложение поддержать пенсионеров было озвучено Президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа. Разовые выплаты в размере 10 тыс. руб. полагаются примерно 43 млн человек. Всего Правительство России выделит на эти цели более 454 млрд. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

Кроме того, по 15 тысяч рублей перечислят всем военным-контрактникам и курсантам.

По мнению аналитиков, разовые выплаты пенсионерам и военным вызовут увеличение годовых номинальных располагаемых доходов населения на 0,8-0,9%. Эксперты также считают, что из-за выплат произойдет краткосрочное сокращение неравенства в доходах, а инфляция вырастет не более чем на 0,2 процентного пункта.

Также соцвыплаты вызовут дополнительный рост ВВП на 0-0,25 процентного пункта, полагают аналитики. Эффект будет заметен в 2021-2022 годах.