Общество

Коротко и по существу: в пензенских селах открывают новые ФАПы

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В Пензенской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы по модернизации первичного звена оказания медицинской помощи.

Только в 2021 году будет открыто 84 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Часть из них уже начала работать.

Новые медицинские объекты появились в Иссинском, Кузнецком, Тамалинском, Никольском, Колышлейском, Башмаковском, Лунинском, Пачелмском и других районах.

«Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина, это по сути центр жизни для любого села», - подчеркнул главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев.

Новые медицинские объекты в селах - светлые, теплые и удобные как для пациентов, так и для медработников. После установки модульных конструкций для ФАПов закупают новое оборудование и технику, затем объекты проходят процедуру лицензирования. Когда она заканчивается, местные жители получают возможность пользоваться первичной медико-санитарной помощью в комфортных условиях.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения Пензенской области рассчитана на 5 лет. Ее главная цель - создать оптимальную инфраструктуру медицинских организаций путем строительства, реконструкции, капитального ремонта структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

На все работы из областного и федерального бюджетов выделено более 3 млрд руб.

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в здравоохранении сегодня немало проблем и задач, но они поэтапно решаются.

«Это, во-первых, преодоление пандемии. Нужно завершить массовую вакцинацию жителей Пензенской области. Вследствие этой работы нагрузка на здравоохранение должна снизиться. Во-вторых - создание комфортных условий для оказания первичной медицинской помощи. Мы продолжаем строить фельдшерско-акушерские пункты, поэтапно ремонтируем поликлиники и стационары. В соответствии с поставленными Президентом РФ задачами продолжаем обновлять автопарк скорой помощи», - перечислил врио губернатора.

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Источник — фото pnzreg.ru
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