В Белинском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08.09.2023 | 21:05

В селе Крюково Белинского района Пензенской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. До этого момента он располагался в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям.

ФАП построили благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение». За помощью туда смогут обращаться более 250 человек, живущих в селах Крюково и Языково.

Заведующая ФАПом Татьяна Гусынина призналась, что не ожидала такого быстрого появления нового здания. «Мне очень комфортно работать в современных условиях, здесь имеется все необходимое для оказания качественной доврачебной медицинской помощи», - отметила она.

В новом ФАПе есть пространство для ожидания приема, кабинет для общения с пациентами, процедурный кабинет, санитарные комнаты.

С 2021 года в Белинском районе по напроекту были построены врачебная амбулатория в селе Поим и 5 фельдшерско–акушерских пунктов в селах Аргамаково, Сяськино, Свищевка, Пичевка и Крюково на сумму более 20 млн рублей, сообщили в региональном минздраве.