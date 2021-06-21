В день выпускного бала в Пензе запретят реализацию алкоголя

21.06.2021 | 11:13

В Пензе в день выпускных балов не будут продавать алкоголь. Об ограничении сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздник состоится в субботу, 26 июня. В этот день спиртное запретят продавать с 8:00 до 23:00. Соответствующее постановление подготовлено администрацией 9-го числа.

Контролировать его выполнение будут оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области не станут отменять выпускные из-за роста заболеваемости COVID-19. Однако на праздниках разрешат присутствовать лишь ребятам, родителям и педагогам.

Кроме того, до виновников торжества доведут информацию о возвращении ограничений в работе кафе и ресторанов. С 21 июня они будут закрыты с 23:00 до 6:00.