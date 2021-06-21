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Общество

В день выпускного бала в Пензе запретят реализацию алкоголя

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В Пензе в день выпускных балов не будут продавать алкоголь. Об ограничении сообщили в пресс-службе администрации города.

Праздник состоится в субботу, 26 июня. В этот день спиртное запретят продавать с 8:00 до 23:00. Соответствующее постановление подготовлено администрацией 9-го числа.

Контролировать его выполнение будут оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области не станут отменять выпускные из-за роста заболеваемости COVID-19. Однако на праздниках разрешат присутствовать лишь ребятам, родителям и педагогам.

Кроме того, до виновников торжества доведут информацию о возвращении ограничений в работе кафе и ресторанов. С 21 июня они будут закрыты с 23:00 до 6:00.

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Гость||

Никчемышные меры. Одна показуха.

Гость||

Дурачок в комментариях

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок в комментариях
Вы так самокритичны...

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок в комментариях
Да тут еще никого кроме тебя пока и нет.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок в комментариях

Вы так самокритичны...

Дурачок запас уже прикупил и теперь ему всё пофиг. Спасибо за напоминание.

Гость||

У меня свой продукт! Качество гарантирую. Огурцы пошли.

Гость||

Мы уже затарились. Нам пофиг.

Гость||

Гость писал(a):

Мы уже затарились. Нам пофиг.
мы тоже

Имя: Гость
Комментарий:

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