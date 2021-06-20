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Общество

Итоги недели: Белозерцев останется в СИЗО, убийство в Мокшане, COVID-19

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило подборку наиболее важных новостей уходящей недели.

Одним из самых обсуждаемых событий стало отклонение жалобы защиты экс-губернатора Ивана Белозерцева.

Адвокаты попросили отпустить бывшего главу региона из СИЗО под домашний арест. Мосгорсуд рассмотрел их апелляцию, но существенно менять постановление не стал. Иван Белозерцев останется под стражей как минимум до 20 августа.

Аналогичное решение было вынесено по апелляции Бориса Шпигеля, также проходящего по уголовному делу о взяточничестве.

Второй обсуждаемый сюжет касается убийства в Мокшане 15-летней школьницы. В преступлении подозревают ее 17-летнего приятеля.

По версии следствия, юноша вызвался проводить знакомую до дома. По пути они поссорились, девушка якобы отказала молодому человеку в поцелуе. Он разозлился и забил ее до смерти. В ход пошли кулаки, доска, бутылка.

Ночью мать отправилась искать дочь, но нашла ее бездыханное тело около автостоянки.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Третья главная новость недели - ухудшение эпидемической ситуации в области.

Специалисты отметили, что после двухмесячного плато число заразившихся коронавирусом начало расти. При этом вирус стал активнее распространяться среди молодого населения. Высокими остаются и показатели летальности.

Роспотребнадзор уже попросил вернуть прежние ограничения: отменить массовые мероприятия, закрыть на ночь общепит, приостановить работу фуд-кортов, усилить контроль за соблюдением масочного режима.

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Гость||

Уж как он издевался над людьми

Гость||

Не не так он с самого начала говорил что именно он много сделал для области, а в результате так ничего и не сделал

Имя: Гость
Комментарий:

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