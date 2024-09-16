Читатели канала PenzaInform могут получить подписку Telegram Premium

16.09.2024 | 12:39

С понедельника, 16 сентября, в Telegram-канале PenzaInform проводится розыгрыш 5 подписок Telegram Premium на 6 месяцев.

Участниками являются все подписчики канала.

Победителей автоматически выберет Telegram. Итоги будут подведены уже в четверг, 19 сентября.

Telegram-канал PenzaInform был создан в 2019 году. На него подписаны 31,1 тыс. человек. Там публикуются самые интересные новости в сокращенном виде и есть возможность обсудить их в комментариях. В последних читателям нередко отвечают представители городских управлений и областных министерств.

В канале функционирует обратная связь: подписчики могут предложить к публикации сообщения о важных событиях, свидетелями которых стали.