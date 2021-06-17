На 11 канале выйдет новый проект Владимира Тер-Казарова

17.06.2021 | 21:00

«Зачетное поле» - новый телевизионный проект 11 канала и коллектива регбийного клуба «Локомотив-Пенза». Автор программы, на протяжении нескольких десятков лет пишущий и рассказывающий о развитии спорта в регионе, - журналист, ведущий, комментатор Владимир Тер-Казаров.

«Совсем недавно на федеральных каналах появились программы, а в регионах об этом даже не знали. Вообще нет программ о регби!

Получается, мы пионеры, первопроходцы, но это и логично, потому что в Пензе регби - популярный вид спорта. Все видели, сколько болельщиков приходило на недавние полуфинальные и финальные поединки, как поддерживали. Я думаю, что наша программа поспособствует дальнейшей популяризации этой действительно замечательной игры», - подчеркнул спортивный обозреватель.

У пензенского регби - почти полувековая история. Кто стоял у истоков, а кто сейчас заносит мяч в зачетное поле и приносит очки команде - Владимир Тер-Казаров поведает о секретах спорта, его перспективах и о буднях игроков.

«Мы общались и с игроками, и с работниками клуба, с врачами - все готовы сотрудничать, чтобы передача получилась интересной, тренерский штаб тоже готов. Мы хотим, чтобы наши болельщики знали больше о нас, о жизни вне клуба и в клубе, на тренировках и в выходные дни, об игроках», - рассказал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

«Сейчас наша команда - одна из самых сильных в стране», - заявил Владимир Тер-Казаров.

В настоящее время «Локомотив» готовится к предстоящему сезону. Об этом (и не только) телезрители 11 канала узнают из программы «Зачетное поле». Первый выпуск - в понедельник, 21 июня, в 18:50.