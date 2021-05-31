Летний чек-лист: чем занять себя в городе

31.05.2021 | 16:23

Лето - традиционный сезон отпусков и поездок на отдых, но все равно большую часть времени человек проводит в городе. И это не повод для грусти. Летние дни могут стать ярче и интереснее, если наполнить их чем-то новым.

Например, изучением новых маршрутов. Можно воспользоваться картой на своем смартфоне и посмотреть, какие памятники архитектуры или интересные здания есть поблизости или где лучшее место, чтобы полюбоваться закатом. Город можно открывать заново и составлять личные экскурсии, блуждая по нехоженым улочкам. А еще такие маршруты могут стать подспорьем для будущих свиданий или локациями для инстакадров.

Для разнообразия можно устроить гастротур. В городе постоянно открываются новые места и уже начинают работать летние веранды. Поэтому неплохо было бы изучить их во время отдыха: составить топ любимых кофеен, узнать, где готовят лучшие смузи, хрустящие круассаны и бургеры.

Кстати, большинство городских интернет-порталов и пабликов в соцсетях делают подборки интересных заведений, поэтому такие кафе можно искать прямо в интернете. Главное, чтобы связь была стабильной, а трафик на тарифе не ограничивал. Ведь куда приятнее наслаждаться моментом, чем считать оставшиеся гигабайты.

До 30 июня «Билайн» дарит 20 ГБ каждый месяц в течение двух лет всем, кто подключился и уже пользуется тарифом «Близкие люди 2». Воспользоваться предложением легко - достаточно скачать приложение «Мой Билайн» и в разделе «Скидки и предложения» подключить опцию «Пакет интернета 20 ГБ» без абонентской платы и платы за подключение.

Летние дни также хорошо подходят для просмотра фильмов. Выбрать впечатляющий триллер или смешной мультфильм, посмотреть премьеру или что-то из коллекции шедевров кинематографа можно прямо в смартфоне. Кстати, все тарифы «Близкие люди» от «Билайн» включают 20 ТВ-каналов и обширную фильмотеку, которые можно смотреть на смартфоне, компьютере или планшете.

Еще одним интересным делом на лето станет освоение самоката. Иногда возвращаться с работы домой уже нет сил или довольно жарко для пешей прогулки, а хочется посмотреть цветущий город. Выход - прогулка на самокате, ведь сейчас довольно много пунктов проката. Осталось открыть приложение, найти ближайшую точку аренды и прокатиться по городским улицам.

Для разнообразия стоит также завести блог в соцсетях, ведь это хорошая возможность переключиться с работы на любимое дело. В нем можно писать о своих путешествиях по городу и интересных местах, книгах, которые стоит почитать летом, рассказывать, в какой парк пойти на прогулку с ребенком и как привыкнуть вставать рано, чтобы выходить на утреннюю пробежку или занятие йогой.

Кстати, на тарифах «Близкие люди» безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, так что можно не ограничивать себя в количестве постов. А 4G-интернет позволит вести эфир с прохладной веранды кафе и во время вечерней прогулки по городу.