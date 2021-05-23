Сетевое издание|18+|Воскресенье|23 мая 2021|22:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Итоги недели: срок для Белозерцева, тройное убийство, жуткая находка

Печать

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первая новость - продление срока ареста Ивану Белозерцеву.

Экс-губернатор Иван Белозерцев пробудет в СИЗО как минимум еще три месяца - до 20 августа.

Стало известно, что чиновника начали прослушивать за девять месяцев до ареста. В телефонном разговоре от 30 июня речь шла как раз о 20 млн от Шпигеля.

Реальную стоимость часов Breguet так и не определили. Откуда взялось более 200 млн, найденных при обыске, Белозерцев объяснить не смог.

Он заявил, что до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют, и готов пройти проверку на полиграфе.

Второе место - у новости о тройном убийстве в Малосердобинском районе.

Предполагается, что житель Липовки застрелил бывшую жену, ее мать и брата.

Мужчина сбежал, на его поиски ориентировали все силовые ведомства. На второй день злоумышленника нашли недалеко от места преступления.

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление. Росгвардейцы открыли ответный огонь, сельчанин погиб.

Третью позицию занимает шокирующее событие в Старой Каменке: школьники нашли около реки пакет с телом младенца.

Кто избавился от новорожденной девочки таким способом, неизвестно.

Мать ребенка сейчас разыскивают. Под подозрением все - вплоть до школьниц.

Сельчане уверены, что пакет подкинул кто-то не из местных.

0
0
0
0
 
Гость||

вы когда абортницу найдёте, не забудьте её зачмарить до упора, чтобы повесилась, вы же это умеете

Гость||

Иван! ты зачем кап ремонт поднял и цены на маршрутки гореть ему в АДУ.

Гость||

Почему не арестованы сыновья Ивана ?

Гость||

Да,почему бизон не арестовали

Гость||

Иван всего лишь фигура.Ну к примеру скажем "конь".Не старый,вот борозду и того.Вот только кто ход этим конём сделал нам тут не расскажут.Да и вообще не расскажут.Байки информ такие же зависимые и покупные,как и все СМИ впрочем....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте