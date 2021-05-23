Итоги недели: срок для Белозерцева, тройное убийство, жуткая находка

23.05.2021 | 21:30

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первая новость - продление срока ареста Ивану Белозерцеву.

Экс-губернатор Иван Белозерцев пробудет в СИЗО как минимум еще три месяца - до 20 августа.

Стало известно, что чиновника начали прослушивать за девять месяцев до ареста. В телефонном разговоре от 30 июня речь шла как раз о 20 млн от Шпигеля.

Реальную стоимость часов Breguet так и не определили. Откуда взялось более 200 млн, найденных при обыске, Белозерцев объяснить не смог.

Он заявил, что до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют, и готов пройти проверку на полиграфе.

Второе место - у новости о тройном убийстве в Малосердобинском районе.

Предполагается, что житель Липовки застрелил бывшую жену, ее мать и брата.

Мужчина сбежал, на его поиски ориентировали все силовые ведомства. На второй день злоумышленника нашли недалеко от места преступления.

При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление. Росгвардейцы открыли ответный огонь, сельчанин погиб.

Третью позицию занимает шокирующее событие в Старой Каменке: школьники нашли около реки пакет с телом младенца.

Кто избавился от новорожденной девочки таким способом, неизвестно.

Мать ребенка сейчас разыскивают. Под подозрением все - вплоть до школьниц.

Сельчане уверены, что пакет подкинул кто-то не из местных.