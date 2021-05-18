Ивану Белозерцеву продлили срок содержания под стражей

18.05.2021 | 15:13

Во вторник, 18 мая, Басманный районный суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Соответствующее ходатайство ранее было подано следователями в отношении экс-главы региона, а также всех фигурантов, проходящих по делу о взяточничестве.

Во время заседания Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на полиграфе.

«Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - цитирует его РИА Новости.

Тем не менее суд принял решение оставить Ивана Белозерцева в СИЗО до 20 августа, сообщает ТАСС.

Аналогичное постановление ранее было вынесено и в отношении предпринимателя Бориса Шпигеля.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

23 марта Президент РФ Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

Днем ранее, 22 марта, Басманный суд принял первое решение об аресте чиновника и всех фигурантов на два месяца. Адвокаты Алексей Шуварин и Алексей Сергеенко подали апелляцию, требуя изменить меру пресечения на несвязанную с арестом. 6 апреля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу, постановив оставить Белозерцева под стражей до 20 мая.